Tomas Rincon l’ha rifatto: El General dimentica il suo passato e approda alla Sampdoria Ancora una volta Tomas Rincon cancella il suo passato: ufficiale il suo trasferimento dal Torino alla Sampdoria, che sicuramente non sarà gradito ad alcuni suoi ex tifosi.

A cura di Marco Beltrami

Sono da poco iniziate le grandi manovre di mercato invernali in Serie A, e sono diverse le società alla ricerca di rinforzi per colmare le proprie lacune. Tra queste c'è la Sampdoria che nelle scorse ore ha ufficializzato la positiva conclusione di un'operazione con il Torino, che permetterà a mister D'Aversa reduce dalla brutta sconfitta interna contro il Cagliari nella prima del 2022, di completare il proprio reparto mediano. Arriva infatti dalla Mole, Tomas Rincon pronto a mettere la sua esperienza e generosità al servizio dei blucerchiati. Non un trasferimento banale per "El Generale", alla luce del suo passato.

In questa prima parte di stagione Rincon non ha trovato grande spazio al Toro come confermato dalle 9 presenze complessive, ecco allora la necessità di cambiare aria, con il club granata che ha aperto al prestito fino a fine stagione. L'operazione tra la Samp e la società del capoluogo piemontese si è conclusa nel migliore dei modi, con la doppia ufficialità arrivata sui social, con tanto di prima foto di Rincon con la nuova maglia. Molto belle in particolare le parole del comunicato granata e in particolare del presidente Cairo: "Il Presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Tomas Rincon per lo spirito, la determinazione e la serietà che l’hanno sempre contraddistinto in queste stagioni al Toro. Tutto il Torino FC saluta con affetto Tomas: grazie General, sarà sempre un piacere incontrarti sulle strade del calcio".

D'altronde il venezuelano, con il suo piglio e il suo spirito di sacrificio aveva conquistato il Torino e i suoi tifosi. E pensare che al momento del suo arrivo nel 2017 c'era un certo scetticismo, non tanto per le sue qualità ma quanto per il suo passato tra le fila della Juventus. E invece nelle sue 4 stagioni al Toro, Rincon si è dimostrato un professionista esemplare, dando tutto per la causa. E ora con il passaggio alla Sampdoria, Rincon ha messo da parte un'altra porzione importante del suo passato, quella in cui ha militato sull'altra sponda calcistica del capoluogo ligure, ovvero quella del Genoa.

Tre le stagioni per "El General" nella formazione rossoblu, con i tifosi che sicuramente non gradiranno il suo trasferimento ai "cugini" doriani. A quanto pare però Rincon non è uno abituato a guardarsi troppo indietro, e da professionista è concentrato solo sul presente e sul suo lavoro, con buona pace anche dei "tradimenti" da derby. E quello della Lanterna di ritorno sicuramente non sarà banale per lui.