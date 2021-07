Tifoso sfotte Lukaku: “Sei uscito dalla tasca di Chiellini?”. La risposta infiamma Inter-Juve Romelu Lukaku posta su Instagram una foto relativa ad un allenamento individuale e arriva lo sfottò di un tifoso sul duello contro Chiellini in occasione di Italia-Belgio degli Europei. Il centravanti dopo essersi complimentato con la Nazionale campione d’Europa, ha risposto per le rime incendiando la sfida tra Inter e Juventus.

A cura di Marco Beltrami

Quello tra Romelu Lukaku e Giorgio Chiellini, nella sfida tra Belgio e Italia valida per i quarti di finale, è stato uno dei duelli più belli degli Europei. Nel confronto tra i due pesi massimi, a vincere “ai punti”, è stato il difensore della Juventus che con i suoi compagni di reparto, e in primis il gemello bianconero Bonucci, ha imbrigliato il bomber, andato a segno solo dal dischetto. Una sfida che si riproporrà in campionato, quando i due si ritroveranno nuovamente da avversari con le casacche rispettivamente di Inter e Juventus. E l’atmosfera è già incandescente, a giudicare dai messaggi social.

Nelle scorse ore infatti Lukaku ha postato una foto relativa ad un allenamento individuale, che inevitabilmente ha fatto incetta di like e commenti. Tra questi, anche quello di un tifoso italiano e probabilmente della Juventus che gli ha ricordato in modo molto particolare l’ultimo incrocio con Giorgio Chiellini: “Sei uscito dalla tasca di Chiellini?”. Un riferimento alla fisicità del capitano della Nazionale che con mestiere è riuscito a disinnescare il centravanti belga, con il quale si è reso protagonista di un’altra battaglia dopo quelle dell’ultima stagione italiana (poche settimane fa infatti Chiello dichiarò “Con lui finisce sempre con tanti lividi”).

Lo sfottò del tifoso non è passato inosservato, con Lukaku che ha deciso di rispondere per le rime. Grande fair play da parte del belga che si è complimentato inizialmente con l’Italia per la vittoria degli Europei: “Italia ha vinto sono contento per voi veramente…”, vendicandosi però poi con la sottolineatura della vittoria dello Scudetto con l’Inter. Un’Inter capace d’interrompere l’egemonia della Juventus anche grazie ai gol di Lukaku che ha proseguito: “Però ricordati, i campioni d’Italia siamo noi. Inter”. Con tanto di cuore nero e azzurro Un commento che è stato poi rimosso, ma che inevitabilmente ha già gettato benzina sul fuoco in vista della nuova stagione di Serie A: Inter-Juventus è già iniziata.