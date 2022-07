Tifosi del Chelsea contro Lukaku, un amore mai sbocciato: “Taglia i legami se energia non è giusta” I rapporti tra Lukaku e tutto l’ambiente del Chelsea non sono mai sbocciati e ogni mossa del belga dopo il suo ritorno all’Inter viene vista come un attacco al club inglese.

A cura di Vito Lamorte

Tra Romelu Lukaku e il Chelsea non si chiuderà nel migliore modo possibile. Per tanti motivi. L'attaccante belga è tornato all'Inter dopo solo un anno in Inghilterra e un rendimento che ha deluso tutti i tifosi dei Blues, che lo avevano riaccolto a Stamford Bridge da vero eroe.

Dodici mesi dopo la situazione si è capovolta. Il centravanti del Belgio è tornato a Milano dopo aver condotto quasi in prima persona la trattativa e aver cercato in tutti i modi una nuova opportunità in nerazzurro mentre a Londra non sanno se essere felici per essersi tolto un peso per Tuchel o se disperarsi per l'investimento da più di 100 milioni di euro che non ha fruttato come sperato.

Intanto i tifosi del Chelsea hanno preso di mira il loro ex calciatore per due situazioni che si sono verificate nelle scorse ore e stanno facendo molto discutere. La prima fa riferimento ad un post di Instagram di Big Rom mentre la seconda al numero di maglia preso per la prossima stagione all'Inter. Andiamo per ordine.

Lukaku ha pubblicato una foto in bianco e nero allegandola al testo di "Scorpio", un successo del 2021 del rapper americano Moneybagg Yo, che sembrano descrivere la sua avventura al Chelsea dell'ultimo anno: "Probabilmente ti mostrerò che sono solido come prima e se l'energia non è giusta ti mostrerò com'è facile tagliare i legami, niente più tentativi. Andato…'

Sebbene i commenti sul post siano limitati, i supporter del Chelsea hanno reagito furiosamente a questa esternazione prendendola sul personale e questo fa capire come il suo ritorno dello scorso anno fosse atteso con grandi speranze a Londra.

Un'altra vicenda controversa è quella del numero di maglia. I tifosi del club londinese non hanno apprezzato la scelta di Lukaku di indossare il numero 90 perché si tratta della cifra che il club londinese ha perso nell’affare che ha riportato Big Rom a Milano.

I Blues hanno speso una quota record per il club di 97,5 milioni di sterline per portare l’attaccante belga allo Stamford Bridge e adesso recupereranno solo 6,9 milioni di sterline di quell'investimento in questa stagione. Alcuni tifosi del Chelsea sospettano che sia una sorta di presa in giro da parte di Lukaku nei loro confronti, anche se si tratta di un ragionamento un po' contorto.

I rapporti ormai sono inesistenti e già l'intervista di dicembre a Sky Sport aveva messo a nudo una relazione mai nata tra Lukaku e l'ambiente Chelsea. Alla fine del prestito le parti si dovranno sedere intorno al tavolo per trovare la soluzione migliore che possa far contenti tutti. Intanto ci sono dodici mesi in cui Lukaku dovrà riabbracciare l'Inter e il Chelsea deve assolutamente lavorare per diminuire il gap con Manchester City e Liverpool. Vedremo chi sarà più in gamba nel riuscire a raggiungere il proprio obiettivo.