Zlatan Ibrahimovic sarà in campo in Milan-Juventus? Al momento il possibile rientro dello svedese nel big match del 6 gennaio è un'incognita. Un messaggio che alimenta l'ottimismo dei tifosi rossoneri arriva proprio dal diretto interessato. Sul suo profilo Instagram infatti Ibra ha postato un video relativo all'ultimo allenamento, con tanto di gol segnato con un curioso colpo di testa in ginocchio. Il tutto accompagnato dalla didascalia "Tick, tock, tick, tock". A scandire dunque il tempo che manca al ritorno sul terreno di gioco.

Zlatan Ibrahimovic scalpita. L'ultimo contenuto social pubblicato dal bomber lo vede alle prese con una delle sue giocate. L'attaccante infatti nel corso dell'ultimo allenamento segna un gran gol di testa, raccogliendo in maniera perfetta un pallone servitogli da un compagno. Il classe 1981 per impattare la sfera nel migliore dei modi, va a colpire in scivolata, con tanto di esultanza finale. A giudicare dalle immagini, Ibra sembra essere quasi pronto per il rientro in campo per cui, i tempi potrebbero essere maturi. "Tick, tock, tick, tock": Ibrahimovic sarà a disposizione già con la Juventus, o in vista del turno del prossimo fine settimana?

Il problema al polpaccio sembra dunque essere superato per Ibrahimovic, anche se guai ad accelerare i tempi. Lo svedese è fermo ai box dal 22 novembre quando salì in cattedra in occasione della vittoria in trasferta sul campo del Napoli. Ora dopo 10 partite saltate, il peggio sembra essere passato anche se l'imperativo è evitare possibili ricadute. Se infatti il giocatore non vede l'ora di rientrare e sarebbe disposto a giocare già contro la Juventus nel big match dell'Epifania, Pioli non vuole correre il rischio di perderlo a lungo, anche in considerazione dell'ottimo rendimento della sua squadra che ha mantenuto la vetta della classifica. La sua situazione sarà valutata giorno per giorno: Ibrahimovic potrebbe essere convocato e partire dalla panchina, trovando spazio poi a gara in corso.