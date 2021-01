"Vorrei rispondere le vostre domande in italiano ma sto ancora studiando. Risponderò in portoghese per essere più chiaro". Si è presentato così Tiago Pinto a Trigoria nella sua prima conferenza stampa con la Roma. Ieri è tornato al centro di allenamento dopo aver messo da parte i problemi con il Covid, che avevano limitato l'inizio della sua nuova avventura, e oggi parla per la prima volta con la stampa italiana. A chi gli chiede cosa lo ho spinto a lasciare il Benfica per questa nuova sfida risponde in maniera chiara: "Come già sapete, conoscete bene la mia storia, una storia d'amore col Benfica. Lasciarlo non è stata facile, ma ciò che mi ha convinto sono stati i colloqui con Dan e Ryan, che mi hanno spiegato il loro progetto e quello che vogliono costruire. Mi hanno motivato e fatto capire di poter essere importante per trasformare le loro idee e rendere la Roma sempre più competitiva".

Alla domanda su cosa deve aspettarsi la tifoseria giallorossa per il prossimo futuro tra un "progetto più futuribile" o un "instant team" Tiago Pinto ha risposto così: "Credo che in Italia tutti sanno quale sia stato il grande sforzo dei Friedkin per sostenere questo club. Il progetto è a medio-lungo termine. Nessuno nel calcio è in grado di stilare un calendario di vittorie. La vittoria è un'ambizione grande che va nel medio lungo-termine, ma deve essere quotidiana. I calciatori ogni giorno devono essere migliori. Se saremo in grado di fare questo, sicuramente i titoli e i risultati arriveranno".

Su Paulo Fonseca e le operazioni da effettuare sul mercato per rinforzare la rosa, Pinto ha affermato: "Con Fonseca non abbiamo il problema della lingua. Stiamo lavorando quotidianamente per trovare le soluzioni migliori per la Roma. Questo è un progetto a medio-lungo termine, ma insieme ai Friedkin stiamo lavorando per rendere questa squadra più competitiva.

Il nuovo dirigente giallorosso ha parlato della figura del Direttore Sportivo e ha fatto chiarezza sul ciò che accadrà in futuro: "Tanto per essere chiari, non arriverà nessuno, nessuno verrà messo sotto contratto. Il mio ruolo è quello di GM di tutta l'area sportiva, arrivo qui per lavorare con le persone che già ci sono. La mia prima missione è conoscere questi collaboratori per capire i processi e dare il mio contributo, altrimenti la mia presenza qui non avrebbe molto senso. Mi occuperò della gestione dell'area sportiva, di concerto con Dan e Ryan".

Infine Tiago Pinto ha parlato del rinnovo di Lorenzo Pellegrini: "Lo vedrete nel tempo, sono una persona trasparente. Lui incarna il nostro progetto: è profondamente legato alla Roma e presto faremo di tutto per prolungare il suo contratto".