“Ti amo e ti amerò sempre”: gol e mano sul cuore, il messaggio al Napoli di Insigne prima dell’addio La dichiarazione d’amore al Napoli di Lorenzo Insigne prima dell’addio e il passaggio al Toronto: con il gol di oggi eguaglia Maradona nella classifica dei marcatori azzurri all-time.

A cura di Vito Lamorte

Lorenzo Insigne dal prossimo anno non sarà più un calciatore del Napoli. Il calciatore di Frattamaggiore vestirà la maglia del Toronto FC e la sua scelta di non rinnovare è al centro di un grande dibattito, sia all'ombra del Vesuvio che tra gli appassionati di altre squadre. A fine anno il numero 10 della nazionale campione d'Europa si traferirà in Canada, dove giocherà per i prossimi quattro anni, con l'opzione per il quinto, con un ingaggio da 7,75 milioni di euro compresi i bonus più vari benefit.

La trattativa si è conclusa a Roma con la firma sul contratto e, prima dell'annuncio ufficiale, il club canadese sul proprio profilo Twitter ha postato il video del gol contro il Belgio a EURO 2020, accompagnandolo con una citazione della Treccani sul ‘tiraggir'. Pochi dubbi, insomma. Probabilmente nessuno si aspettava una situazione del genere tra Insigne e il Napoli ma, adesso, bisognerà vedere come verranno gestiti i prossimi mesi dal calciatore, dal publico e dalla società.

Dopo l'assenza di Bologna per un problema agli adduttori, il capitano del club azzurro oggi non è partito tra i titolari nella gara contro la Salernitana allo stadio Maradona ma è entrato all'inizio della ripresa al posto di Hirving Lozano. Appena è entrato Insigne è parso subito ‘sul pezzo' e poco dopo si è procurato un calcio di rigore: sul dischetto si è portato lo stesso attaccante azzurro, che ha spiazzato Belec con un tiro forte e preciso. Nell'esultanza con i suoi compagni Lorenzo si è rivolto alla telecamera e con la mano sullo stemma ha urlato: "Ti amo e ti amerò sempre".

Il numero 24 con la rete ai granata ha raggiunto Diego Armando Maradona (115 gol) al terzo posto nella classifica dei migliori marcatori all-time con la maglia del Napoli: davanti a lui ci sono solo Marek Hamsik (121) e Dries Mertens (144). Un traguardo importante per questo ragazzo, che tra qualche mese saluterà casa sua per una nuova esperienza.