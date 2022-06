Thomas Partey cambia nome, si è sposato e convertito all’Islam: “Da oggi mi chiamo Yakubu” Il centrocampista dell’Arsenal Thomas Partey ha annunciato di aver cambiato nome dopo aver sposato una donna di fede islamica.

A cura di Paolo Fiorenza

Il giocatore dell'Arsenal Thomas Partey ha abbracciato l'Islam e cambiato nome, in accordo alla sua nuova religione. Già nello scorso marzo il quasi 29enne centrocampista ghanese aveva annunciato di essere diventato musulmano grazie alla sua fidanzata marocchina Sara Bella. All'epoca una sua foto a Londra con in mano il Corano era circolata sui social, avvalorando la svolta data alla sua vita dal punto di vista della fede.

Adesso si è appreso che Thomas – pilastro della Nazionale ghanese e dell'Arsenal, che due anni fa ha versato ben 50 milioni di euro all'Atletico Madrid per pagare la clausola rescissoria del giocatore – si è anche sposato, come da lui stesso confermato in una video chiacchierata su Instagram con una giornalista ghanese: "Sono già sposato e il mio nome musulmano è Yakubu". Il nome in questione è una forma africana del nome Jacob, che è quello del padre di Partey. Cresciuto come cristiano nell'est del Ghana, il centrocampista si è dunque convertito alla religione islamica per assecondare l'intimo sentire della sua attuale moglie, una radiologa marocchina che vive a Londra.

La moglie di Yakubu, Sara Bella

Thomas quest'anno ha giocato solo 26 partite con la maglia dei Gunners, a causa di infortuni e squalifiche. Il centrocampista della squadra di Arteta ha concluso il campionato ai box, dopo che un un infortunio al tendine del ginocchio il 4 aprile scorso gli ha fatto finire anzitempo la stagione. Un finale amaro per i Gunners, che si sono visti superare sul filo di lana dal Tottenham per il quarto posto che vale la Champions League. Non è dato sapere se da adesso in poi il giocatore abbandonerà il nome Thomas stampato dietro la sua maglietta, quel che è certo è che nella vita vuole essere chiamato Yakubu.