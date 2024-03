Tenta la giocata alla Ronaldinho ma diventa una imbarazzante comica: tutto lo stadio scoppia a ridere Durante una partita in Honduras tra Panteras e Atletico la Roca, un giocatore ha provato il colpo da fenomeno fallendo clamorosamente. Il gesto tecnico si è così trasformato in un tragicomico pasticcio che ha scatenato in diretta l’ilarità dei telecronisti e degli spettatori presenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

È accaduto nel campionato honduregno quando nella partita tra Panteras FC e Atlético la Roca al 79′ minuto un giocatore ha deciso di sorprendere la difesa avversaria cimentandosi in una giocata cara a Ronaldinho. Ma l'esito è stato semplicemente un fallimento totale, scatenando l'ilarità dei telecronisti e del pubblico presente sugli spalti.

Come può una anonima partita di un campionato in Honduras conquistare le prime pagine sportive online e diventare virale sui social? Semplice, basta che qualcuno compia una giocata pazzesca, di quelle che deliziano e mandano in visibilio i tifosi e il gioco è fatto. Oppure fallirla clamorosamente, entrando nell'immaginario collettivo ma dalla parte sbagliata: quella della presa in giro. E proprio questo è capitato al 79′ minuto di Panteras-Atletico la Roca quando il numero 45 degli ospiti si è inventato un gesto tecnico tanto spettacolare quanto difficilissimo, fallendolo clamorosamente.

Le impietose immagini ne hanno immortalato il momento, oramai diventato un cult per gli appassionati di calcio: l'azione inizia nel migliore dei modi con un doppio dribbling stretto tra due avversari, palla al piede. Poi, al limite dell'area di rigore, improvvisamente la più malsana delle idee: provare una giocata ad effetto, di quelle che sui campi di calcio le si vede fare unicamente ai veri fenomeni del pallone, tra cui Ronaldinho, indiscusso giocoliere brasiliano per antonomasia e che a molti appassionati è subito ritornato alla mente.

Così, invece, di proseguire in velocità e proiettarsi verso la porta avversaria, ecco la scelta peggiore, col tentativo di superare gli avversari infilandosi la palla tra i piedi e provando la capriola da freestyle. Un colpo da funambolo che, se fosse riuscito, avrebbe fatto spellare le mani per gli applausi ma che alla fine si è trasformato in una autentica comica: non solo non è riuscito, ma alla fine il giocatore è finito pure gambe all'aria qualche metro dopo nell'oramai vano tentativo di rimediare alla magra figura. Che ha scatenato le risate dei commentatori in TV e soprattutto degli spettatori presenti in tribuna.