Svelato l’interno della casa di Baggio: colonnato ionico, Toro Seduto in bronzo e un canarino Finora nulla si sapeva dell’interno della casa di Roberto Baggio, il suo buen retiro immerso nel verde a Altavilla Vicentina: qualcuno è entrato e lo ha raccontato.

A cura di Paolo Fiorenza

Lo scorso febbraio Roberto Baggio ha compiuto 56 anni, ma mai come nel caso del Divin Codino la definizione di campione senza tempo è più che mai opportuna. Il fuoriclasse di Caldogno ha incarnato come pochi la figura del giocatore amato al di là del tifo, che ha fatto sognare generazioni per la magia che sprigionava in campo. Non è un caso che i ricordi maggiormente associati a lui – che pure ha giocato con Juventus, Milan e Inter – siano quelli relativi alla maglia azzurra, con i due Mondiali di Italia '90 e USA '94.

Campione trasversale se ce n'è uno, Baggio da anni si è ritirato a vita privata, tra la sua abitazione immersa nella campagna ad Altavilla Vicentina e le battute di caccia in Argentina. Il grande casale rustico dove vive assieme alla moglie Andreina e ai figli è circondato da ettari di campagna e fitti boschi. Il Pallone d'Oro ha scelto quell'ambiente a stretto contatto con la natura perché affine al proprio modo di sentire, lì può dedicarsi anche all'allevamento di animali.

L’esterno della casa di Roberto Baggio nel vicentino

Se alcune foto della casa di Baggio sono state diffuse in passato sui social, finora nulla si sapeva sul suo interno. Uno squarcio è arrivato dalla descrizione fatta dall'inviato di Esquire che qualche giorno fa si è recato nell'abitazione di Altavilla Vicentina per intervistare l'ex calciatore. Il percorso per arrivarci è una stradina in salita che all'improvviso entra in un fitto bosco, diventa tutte curve ed alla fine approda ad un cancello videosorvegliato con un citofono senza nome.

Il salone dell’abitazione di Baggio: fuori c’è solo verde

Una volta entrati nel salone (qui sopra la grande vetrata che affaccia sull'esterno completamente immerso nel verde), si nota subito un tavolo da biliardo sul quale sono presenti libri d'arte, posta inevasa e una collana hawaiana. Quanto all'arredamento è a dir poco variegato: quadri astratti, colonnato ionico, una scultura in bronzo che ritrae Toro Seduto in scala 1:3, un canarino in gabbia, vari elementi di pop art che ritraggono Baggio e la sua famiglia oppure lui con la maglia dell'Italia.

"Come sono le mie giornate? Varie – spiega Baggio – Qui c'è da fare anche solo per tenere in ordine. Dare un po' d'acqua se non piove. Pulire le strade, perché vengono i cinghiali e lasciano un sacco di sassi in giro. Naturalmente ho anche molti impegni ma la maggior parte del mio tempo la passo qui. Penso sia naturale, perché sono stato via una vita e ora finalmente ho il tempo di godermi le cose. Questi vent'anni fuori dal calcio sono volati via, in un attimo, non so dire se sia un bene o un male. Io amo il verde, amo la natura, amo stare fuori".

Baggio con la maglia dell’Italia: per lui un terzo posto a Italia ’90 e un secondo a USA ’94

"Se mi capita ancora di dare un calcio al pallone? Se me lo tirano addosso. Mi manca, ma poi penso: ho una certa età, se oggi mi rompo il crociato chi cammina più? Sono qui a casa mia, mi guardo intorno ed è bellissimo, ma non è questo che mi rende felice. Sono felice perché so com'era prima, quando sono venuto a starci, e non era affatto così bello. Ecco, penso che per me il sale della vita sia creare valore", è il messaggio che manda Baggio dal suo buen retiro.