Svelato il testamento di Trevor Francis: diseredati i figli, non gli ha lasciato neanche un centesimo Travor Francis non ha lasciato nulla ai suoi due figli, come si apprende dal suo testamento: l'ex attaccante dell'Inghilterra, nonché di Sampdoria e Atalanta in Serie A, ha messo nero su bianco le divergenze che lo hanno portato a diseredarli. I beneficiari del suo patrimonio di oltre 2 milioni sono altre due persone.

A cura di Paolo Fiorenza

L'attaccante della nazionale inglese – e di Sampdoria e Atalanta negli anni '80 – Trevor Francis, morto d'infarto a 69 anni lo scorso 24 luglio, ha diseredato i due figli, non lasciandogli neanche un centesimo. Francis fece epoca nel 1979, quando il Nottingham Forest lo acquistò per un milione di sterline, facendone il primo calciatore inglese valutato quella cifra. Con la leggendaria squadra allenata da Brian Clough l'attaccante vinse due volte la Coppa dei Campioni nel biennio 1979/80, approdando poi in Serie A nel 1982 con la maglia della Samp (4 stagioni, una Coppa Italia vinta nel 1985) e successivamente con quella dell'Atalanta, dove giocò un anno prima di tornare Oltremanica.

Francis ha lasciato un patrimonio di 1,9 milioni di sterline (pari a 2,2 milioni di euro) nel suo testamento, ma nemmeno una monetina ai suoi due figli, con cui i rapporti si erano azzerati. L'ex attaccante dell'Inghilterra ha messo nero su bianco rigide istruzioni affinché entrambi non beneficiassero di alcun lascito. La lite non ricucibile con i figli James e Matthew è emersa quando il suo testamento è stato aperto dopo la sua morte avvenuta nel luglio dello scorso anno, quando il suo cuore lo ha tradito mentre si trovava in vacanza a Marbella in Spagna.

Trevor Francis in una delle sue ultime interviste

L'ex calciatore ha lasciato il suo intero patrimonio al fratello Ian e alla sorella Carolyn. Nel suo testamento – redatto nel febbraio 2019 e svelato dal Sun – ha scritto espressamente di volere che nulla andasse ai suoi due figli: "Desidero chiarire in questo mio testamento che non ho incluso i miei figli come beneficiari a causa del fatto che ci siamo allontanati a causa delle divergenze familiari degli ultimi mesi. Nessuno dei miei figli dipende finanziariamente da me".

La moglie di Trevor Francis, Helen, era morta due anni prima di cancro al seno. I figli peraltro avevano preso parte ai funerali dell'ex calciatore, svoltisi vicino Marbella. I documenti dicono che la sua proprietà nel Regno Unito dovrebbe essere divisa equamente tra Ian e Carolyn, che vivono entrambi a Plymouth, mentre la sua tenuta spagnola sarà divisa separatamente.

Francis con la maglia del Nottingham Forest, con cui ha vinto due Coppe dei Campioni

Francis era stato colpito molto duramente dalla morte della moglie, come aveva raccontato nella sua autobiografia ‘One In A Million': "Ora è tutto così difficile a causa del profondo amore che provavo per Helen e anche perché sono inutile in casa. Lei ha fatto tutto per me. All'improvviso vivo da solo e non avrei mai pensato che ciò potesse accadere. È una sfida più dura di qualsiasi altra abbia mai affrontato su un campo di calcio. Non pensavo che io e Helen ci saremmo mai fermati. Era la mia migliore amica e non avrei potuto fare nulla di ciò che ho fatto senza di lei. Siamo stati sposati 43 anni. Ogni giorno è difficile, mi sento solo. Ma sto cercando di adattarmi. Devo farlo".

L'ex calciatore di Samp e Atalanta aveva avuto un precedente attacco di cuore nel 2012, quando aveva 57 anni: in quel frangente i chirurghi dell'Heartlands Hospital di Birmingham lo avevano operato e gli avevano installato uno stent. Dodici anni dopo non c'è stato nulla da fare.