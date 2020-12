Nei verbali dell'interrogatorio di Luis Suarez sono venuti fuori i dieci minuti d'esame del calciatore, che nei giorni scorsi aveva confessato di conoscere in anticipo le prove d'esame. Si era detto che avrebbe comunque meritato un ‘B1 stiracchiato'. Ma forse non era così. Suarez ha sempre declinato i verbi all'infinito nonostante conoscesse le domande. E ha detto frasi che in italiano suonano malissimo, come ‘bambino porta cocummella'.

Suarez ha confessato di conoscere in anticipo le domande

Lo scorso 17 settembre Luis Suarez ha effettuato un esame farsa all'Università per Stranieri di Perugia. L'attaccante che all'epoca era del Barcellona aveva superato l'esame, ma pochi giorni si è scoperto che la sessione d'esame creata ad hoc per l'uruguaiano era stata già acchitata. La magistratura sta ancora indagando e sabato scorso ha sentito Luis Suarez che ha ammesso di essere a conoscenza delle domande della prova d'esame e avrebbe anche ammesso di aver avuto un accordo preliminare con la Juventus, che poi è saltato.

