Strabiliante gol su calcio d’inizio dopo 3,81 secondi: la Mazarese entra nella storia del calcio Incredibile prodezza di Gioacchino Giardina che, in Mazarese-Nissa gara dell’Eccellenza siciliana, ha trovato la rete-record subito dopo il fischio d’inizio. Segnando il gol più veloce di sempre in Italia e tra i primi 15 al mondo.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile ma vero, nel campionato siciliano di Eccellenza durante Mazarese-Nissa del Girone A, si è riscritta la storia del calcio italiano segnando il gol più veloce mai realizzato in una partita ufficiale. A segnarlo è stato il capitano della Mazarese, formazione siciliana, Gioacchino Giardina che ha impiegato la pochezza di 3 secondi per riuscire a bucare la porta avversaria, tirando direttamente dal dischetto di centrocampo.

In telecronaca non si era nemmeno riusciti a leggere le formazioni ufficiali delle due squadre impegnate in campo per una partita d'Eccellenza in Sicilia che i padroni di casa, la Mazarese si è portata in vantaggio al secondo tocco di palla: merito della pazza – ma vincente – idea di capitan Giardina che con un gran destro ha calciato in porta scovando fuori dai pali il distratto portiere avversario. Marcando il tabellino del match ma soprattutto diventando ad ogni effetto il giocatore più veloce a segnare un gol in una gara ufficiale, frantumando il record che in serie A era tenuto da Rafael Leao, con la rete siglata dopo soli 3 secondi e 81 decimi.

Il 34enne difensore è stato così il più veloce di tutti i colleghi, dai campionati minori al massimo campionato italiano. Giardina si è preso l'onere di provare un tiro che sarebbe potuto concludersi in modo del tutto velleitario e che invece lo ha portato dritto dritto negli annali del calcio nostrano. Ancor meglio di quanto fece Rafael Leao, con la maglia del Milan, nel dicembre 2020 contro il Sassuolo. Nell'occasione il campione portoghese impiegò poco più di sei secondi (6 secondi e 76 decimi) per mettere la palla in porta, frantumando il precedente primato che era detenuto da Poggi in un Fiorentina-Piacenza risalente al 2001, quando il cronometro si fermò a 8 secondi e un decimo.

Gol lampo che caratterizzano il calcio da sempre e che a livello mondiale sono capitanati da Gavin Stokes che nel 2017 durante Maryhill-Clydebank ha segnato dopo soli 2,1 secondi in un podio che vede al secondo posto Vuk Bakic (2012) con 2.2 secondi e al terzo posto Marc Burrows (2004) con 2.56 secondi. E adesso, in questa speciale classifica totale, nella Top15 c'è anche Gioacchino Giardina, con i suoi 3,81 secondi da record.