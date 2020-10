Nessuno come Antonio Conte. L'ex commissario tecnico della Nazionale è l'allenatore più pagato in Serie A. Percepisce dall'Inter uno stipendio netto di 12 milioni di euro, molto più di quanto guadagnava Allegri alla Juventus qualche anno fa (7.5 milioni) e il doppio anche rispetto a Maurizio Sarri (esonerato, è ancora sotto contratto coi bianconeri per 5.5 milioni a stagione). Alle spalle del mister leccese – come si evince dal novero pubblicato dalla Gazzetta dello Sport – c'è il vuoto con una forbice di quasi 10 milioni che scandisce il gap con Fonseca e Gasperini: 2,5 milioni per il giallorosso, 2,2 per il collega alla guida degli orobici.

La classifica degli stipendi degli allenatori in Serie A

1 – Antonio Conte (Inter) – 12 milioni

2 – Paulo Fonseca (Roma) – 2,5 milioni

3 – Gian Piero Gasperini (Atalanta) – 2,2 milioni

4 – Simone Inzaghi (Lazio) – 2 milioni

5 – Sinisa Mihajlovic (Bologna) – 2 milioni

6 – Stefano Pioli (Milan) – 2 milioni

7 – Andrea Pirlo (Juventus) – 1,8 milioni

8 – Claudio Ranieri (Sampdoria) – 1,8 milioni

9 – Eusebio Di Francesco (Cagliari) – 1,5 milioni

10 – Gennaro Gattuso (Napoli) – 1,5 milioni

11 – Marco Giampaolo (Torino) – 1,5 milioni

12 – Roberto De Zerbi (Sassuolo) – 1,1 milioni

13 – Filippo Inzaghi (Benevento) – 1 milione

14 – Ivan Juric (H. Verona) – 1 milione

15 – Beppe Iachini (Fiorentina) – 900 mila euro

16 – Rolando Maran (Genoa) – 850 mila euro

17 – Luca Gotti (Udinese) – 600 mila euro

18 – Giovanni Stroppa (Crotone) – 600 mila euro

19 – Fabio Liverani (Parma) – 500 mila euro

20 – Vincenzo Italiano (Spezia) – 500 mila euro.

Pirlo, stipendio da debuttante maggiore di Gattuso

Tra le big del campionato è la Juventus a sborsare di meno per la guida tecnica: 1,8 milioni di euro è la cifra percepita da Pirlo, come Ranieri della Samp e un po' di più rispetto a Gattuso del Napoli (1,5 milioni). Simone Inzaghi, Mihajlovic e Pioli chiudono la carrellata ai piedi del podio che non va al di sotto dei 2 milioni netti. Se Di Francesco, Giampaolo e ‘ringhio' sono ai margini della Top 10, appaiono staccati di poco Roberto De Zerbi (Sassuolo – 1,1 milioni), Filippo Inzaghi e Ivan Juric (1 milione rispettivamente da Benevento e Verona).

Chi sono gli allenatori che guadagnano di meno

A partire da Beppe Iachini in poi c'è un gruppetto di allenatore che è sotto la soglia del milione di euro. Il tecnico della Fiorentina percepisce un ingaggio da 900mila euro, seguito da Rolando Maran (Genoa, 850mila euro), Luca Gotti (Udinese, 600 mila euro) e Giovanni Stroppa (Crotone, 600mila euro). I meno pagati in assoluto sono Fabio Liverani (Parma) e Vincenzo Italiano (Spezia), entrambi a quota 500 mila euro.