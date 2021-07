L'Italia è campione d'Europa. Wembley si è colorata d'azzurro dopo il successo ai rigori sull'Inghilterra che ha permesso alla Nazionale di Mancini di conquistare il secondo titolo continentale della sua storia. E alla festa in campo dopo il fischio d'inizio non poteva non partecipare anche uno dei grandi protagonisti di questo torneo ovvero Leonardo Spinazzola. L'esterno della Roma costretto a chiudere la rassegna continentale in anticipo a causa di un brutto infortunio è entrato sul terreno di gioco con le stampelle per partecipare ai festeggiamenti e abbracciare tutti i suoi compagni.

Leonardo Spinazzola è stato uno dei migliori calciatori di questi Europei. Dopo tante prestazioni superlative la doccia fredda del grave infortunio contro il Belgio, con la rottura del tendine d'Achille e la prospettiva di un lungo stop. Nonostante tutto "Spina" non ha voluto lasciare la squadra in occasione della sfida decisiva, la finale contro l'Inghilterra. Ha sofferto fuori dal campo fino ai rigori il laterale, prima di scatenarsi dopo il rigore parato da Donnarumma a Saka che ha ufficializzato l'impresa dell'Italia campione d'Europa.

Spinazzola nonostante le barelle e praticamente su un piede è entrato in campo, scatenato abbracciando in primis il ct Roberto Mancini e poi tutto il resto della squadra. Archiviati i festeggiamenti, il gruppo azzurro si è dimostrato ancora una volta solidissimo con un bellissimo gesto: Spinazzola è stato scelto come primo calciatore da inviare a ricevere la medaglia dal presidente dell'Uefa Ceferin. L'amarezza per l'infortunio è cancellata, stanotte Leonardo ha vissuto un'altra notte magica come tutto il suo Europeo. E poi a turno tutti i compagni l'hanno portato in braccio sotto il settore occupato dai tifosi italiani, al coro di "Spina, Spina".