Per la prima volta l'Inghilterra giocherà la finale degli Europei e per la prima volta dal 1966 disputerà la finale di una grande manifestazione. La maledizione delle semifinali (perse ai Mondiali del 1990 e del 2018 e degli Europei 1968 e 1996) è stata sfatata. Hanno tremato Kane e compagni che si sono imposti per 2-1 in rimonta e dopo i supplementari contro la Danimarca. Una serata indimenticabile per gli inglesi che dopo aver festeggiato inizieranno a prepararsi alla finale con l'Italia, in programma domenica 11 luglio a Wembley (ore 21). Il c.t. dell'Inghilterra dopo la semifinale vinta si è già proiettato alla sfida con l'Italia e ha esaltato il gruppo azzurro, in particolar modo ha elogiato i difensori:

Sapevamo che non sarebbe stato facile e così è stato. L'Italia? Sono ormai due anni che dimostra un grande valore. Hanno dei difensori veri guerrieri, ma tutta la squadra è molto forte. Sarà un'altra partita epica. Ma noi vogliamo scrivere la nostra storia.

Adesso Southgate è giustamente elogiato, ha dato grande continuità alla nazionale inglese che è tornata al vertice. Manca un ultimo passo per essere definitivamente nella storia. Il c.t. punta forte sui suoi ragazzi: "Sono molto orgoglioso di loro", esalta anche la Danimarca e sottolinea la gioia che l'Inghilterra ha dato ai tifosi: