Skriniar potrebbe non giocare più fino a fine anno: con l’Inter può finire nel peggiore dei modi Skriniar potrebbe non giocare più fino a fine stagione per evitare problemi in vista del suo passaggio al Paris Saint-Germain: la storia con l’Inter può finire nel peggiore dei modi.

A cura di Vito Lamorte

Milan Skriniar e l'Inter si separeranno a fine anno, questo è un dato di fatto. Ma quello che sta accadendo in queste ultime settimane sta diventando un vero e proprio incubo per tutto l'ambiente nerazzurro, che ha sperato fino all'ultimo lo scorso inverno di vedere il difensore slovacco firmare il rinnovo del contratto e ora potrebbe vederlo in tribuna fino a fine anno.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ma ci sono anche diversi media francesi che avvalorano questa possibilità, a causa dei problemi alla schiena, Skriniar potrebbe anche decidere di non giocare più da qui al termine della stagione per non pregiudicare il suo passaggio al Paris Saint-Germain la prossima estate.

Un'ipotesi che sia Simone Inzaghi che i dirigenti avevano scongiurato dopo la chiusura della sessione di mercato di gennaio parlando di ‘professionalità' e ‘rispetto degli accordi' ma ora tutti devo fare i conti con questa possibilità.

Proprio nelle scorse ore si è aperto un caso perché Skriniar si è fatto visitare in un centro molto vicino al PSG, con tanto di accompagnatore francese, e la situazione non è stata particolarmente gradita dall'Inter.

Il difensore slovacco, nonostante la sua posizione sia ormai compromessa sotto ogni punto di vista, ha voluto far chiarezza sulle proprie condizioni fisiche sui suoi profili social: "Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell'Inter e dei suoi specialisti esterni. L'Inter mi ha sottoposto ieri a ulteriore visita specialistica, che ha confermato la diagnosi, e quindi già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società".

Ogni situazione, in questo momento, non può che dare adito ad ogni tipo di speculazione ma la storia tra Skriniar e l'Inter potrebbe finire davvero nel peggiore dei modi. A luglio 2017 divenne un calciatore nerazzurro per una cifra vicina ai 30 milioni di euro e in questi sei anni Skriniar è diventato uno dei leader della squadra meneghina: prima con Spalletti e dopo con Conte e Inzaghi ha sempre ricoperto un ruolo chiave nello spogliatoio interista.

Dalla scorsa estate, però, le cose sono cambiate e dietro al mancato rinnovo del contratto dopo un tira e molla di mesi c'era l'interesse del PSG, che ha cercato in tutti i modi di portarlo a Parigi già ad agosto ma l'Inter ha provato a tenersi il suo difensore provando una lunga corsa di resistenza.

Le trattative per il prolungamento non hanno mai fatto passi in avanti e così si è arrivati a gennaio con il Paris che ha cercato in tutti i modi di avere in anticipo di sei mesi il calciatore ma l'Inter ha chiesto 20 milioni di euro. Richiesta bocciata e Skriniar che uscirà a ‘zero' a fine giugno dopo aver indossato anche la fascia di capitano in questa stagione.

Sono stati fatti tanti errori, sia da parte del calciatore che dell'Inter, ma se davvero non dovesse scendere in campo più fino a fine anno sarebbe il peggior finale possibile di una storia bella e intensa come quella di Skriniar in nerazzurro.