Simeone suona la carica alla vigilia di Atletico Madrid-Inter: "È l'ora della nostra vendetta" Diego Pablo Simeone ha presentato in conferenza stampa il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter.

"L'Inter è una delle migliori squadre del momento, ma è l'ora della nostra vendetta, vogliamo crescere facendo tesoro di quanto accaduto". Sono queste le parole di Diego Pablo Simeone nella conferenza stampa tenutasi al Civitas Metropolitano alla vigilia di Atletico Madrid-Inter, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Rispetto per la squadra di Simone Inzaghi ma grande fiducia nei suoi ragazzi.

L'allenatore dei Colchoneros ha parlato così della sua squadra: "Ho assoluta fiducia nei giocatori e nella squadra, sono sicuro che domani faremo una grande partita. Ho le idee molto chiare, capisco ciò che ci sta succedendo e abbiamo fatto una stagione molto buona nelle varie competizioni".

In merito alla presenza e alle condizioni di Griezmann il Cholo ha risposto così: "Lo vedo come gli altri compagni, ovviamente il suo rientro in squadra mi dà più soluzioni e possibilità, a livello tattico e anche durante la partita. Chiediamo che faccia la partita che sa fare".

Simeone non ha voluto dare anticipazioni sulla formazione a chi gli chiedeva se Marcos Llorente fosse stato provato al centro con Molina a destra (come successo nell'andata a Milano), oppure se lo spagnolo sarebbe stato spostato in fascia con due attaccanti: "Non anticiperò la formazione che schiererò domani, dico solo che metterò in campo una squadra competitiva".

Simeone ha parlato anche di Lautaro Martinez, in passato più volte accostato all'Atletico Madrid: "È un ragazzo straordinario, l'ha dimostrato nell'Argentina e anche nell'Inter. Gioca un calcio che favorisce il suo stile di gioco ed è uno degli attaccanti più forti d'Europa".

A chi gli chiede se crede alla rimonta contro l'Inter, l'allenatore argentino risponde così: "Non c'è molto da dire, confido al 100 per cento nei miei giocatori e nella mia squadra. So che sarà una grande partita".