Shevchenko a cuore aperto, appello in lacrime all’Italia: “Non riesco a non piangere” Andriy Shevchenko torna a parlare della drammatica situazione della sua Ucraina. Ospite di ‘Che tempo che fa’, l’ex calciatore rivolge un accorato appello all’Italia: “Aiutate la mia gente, ne hanno bisogno”.

A cura di Redazione Sport

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Andriy Shevchenko non riesce neanche ad iniziare il suo intervento a ‘Che tempo che fa', ospite di Fabio Fazio in collegamento da Londra. La voce è subito rotta dall'emozione e lui quasi si scusa: "Non riesco a non piangere". È il suo stato d'animo oggi, dopo oltre una settimana dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Parla della "sua gente" con la stessa preoccupazione con cui lo fa della sua famiglia, che ha preso una scelta difficile: restare in patria, nonostante tutto. E per la sua gente Sheva si sta prodigando richiedendo supporto e aiuto. Lo fa anche in diretta su Rai1, rivolgendo un appello agli italiani.

"Quando sono arrivato in Italia, l’Italia mi ha aperto il cuore – ricorda l'ex calciatore del Milan -. Mi avete fatto sentire uno di voi. Sento che l’Italia è la mia seconda patria. Ve lo chiedo per favore: aprite il cuore alla mia gente, aiutate donne, bambini, persone anziane. Hanno bisogno del vostro aiuto".

Il pensiero corre a casa, continuamente. Ai suoi cari e a quelle immagini che Shevchenko fa fatica ad osservare: "Ho mia mamma, mia sorella, i miei parenti. Li sento tutti i giorni, sono molto preoccupato per la loro scelta di rimanere là. Mi raccontano quello che sta succedendo lì. Le città sono bombardate, muoiono bambini, persone anziane che non riescono a scappare. Le immagini che arrivano da lì sono immagini che non riesco neanche a guardare".

(in aggiornamento)