Sembra il Barcellona, ma è il Potenza: 20 passaggi di fila e favoloso pallonetto al portiere 20 passaggi consecutivi e favoloso pallonetto al portiere: sembra il Barcellona, ma è il terzo gol del Potenza contro il Latina.

A cura di Vito Lamorte

La Coppa del Mondo in Qatar ha fermato il campionato di Serie A ma ci sono tanti tornei che vanno avanti. Oltre alla Serie B, ci sono i tre gironi della Serie C che regalano ogni domenica grandi giocate e argomenti di cui dibattere.

Nell'ultimo weekend a farsi notare nel girone C è stato il Potenza Calcio, che ha battuto con un roboante 3-0 il Latina e si è tirato fuori dalla zona play-out per la prima volta in questa stagione. Quella contro i laziali è la seconda vittoria in campionato per i lucani, che hanno messo a referto ben 8 pareggi in 13 partite e hanno cambiato anche la guida tecnica dopo un inizio non semplicissimo.

L'affermazione contro il Latina da parte dei ragazzi di Giuseppe Raffaele è stata netta e costruita con una prova solida, nonostante il portiere Gasparini abbia dovuto compiere almeno un paio di interventi importanti per tenere inviolata la sua porta.

Della sfida dello stadio Alfredo Viviani, però, resterà soprattutto la splendida azione che ha portato al 3-0 del Leone Rampante: 20 passaggi di fila da parte dei ragazzi in maglia rossoblù e un favoloso pallonetto al portiere da parte del bomber-capitano Salvatore Caturano, che ha fatto balzare in piedi le 2.000 persone presenti nell'impianto sportivo del capoluogo lucano.

La palla è partita dal portiere e ha girato tutto il campo, da destra a sinistra prima dell'inserimento centrale di Laaribi e il triangolo tra Caturano e Steffè, che il numero 9 ha concluso in maniera deliziosa. In molti hanno paragonato l'azione al calcio che propone Barcellona, per il modo in cui i calciatori del Potenza hanno mosso la palla da una parte all'altra del campo e per la finalizzazione dopo il rapido scambio al limite dell'area di rigore.

Oltre a questo fantastico gol, la gara tra Potenza e Latina ci ha regalato anche un errore da matita blu da parte della squadra di Di Donato: sul risultato di 1-0 il difensore Esposito ha cercato con un retropassaggio Cardinali, ma il portiere era fuori dai pali e non è riuscito a fermare la corsa del pallone in porta.

Questa vittoria potrebbe essere un buon viatico per il Potenza in vista del prossimo futuro invece il Latina, che fin qui aveva fatto molto bene, dovrà subito analizzare gli errori fatti e rilanciarsi già dal prossimo turno.

La Serie C andrà avanti senza particolari modifiche nel periodo della Coppa del Mondo 2022 e rispetto a quanto visto finora solo l'orario di alcune partite sarà diverso, visto si giocherà alle 12:30 per via della crisi energetica e le difficoltà economiche dei club.