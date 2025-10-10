Segna sette gol in una partita e viene arrestato dopo il fischio finale: la polizia invade il campo

Il brasiliano Jonatan Guerreiro ha segnato 7 gol in una partita di quinta divisione finlandese, ma al termine del match è stato arrestato.

Concludere una partita di calcio letteralmente trionfale e ritrovarsi la polizia pronta ad arrestarti sul terreno di gioco. Quella di Jonatan Guerreiro è una storia davvero surreale. L’esperto attaccante brasiliano di 34 anni era riuscito a segnare la bellezza di sette gol in una sola partita, ma è finito in carcere subito dopo il match, con la Polizia Nazionale che lo ha portato via. L’accusa? Quella di aver truccato partite di calcio, probabilmente per favorire una rete di scommettitori.

Jonatan Guerreiro arrestato dopo aver segnato sette gol

Tutto si è verificato in occasione del match tra EsPa e Finnkurd, valido per la quinta divisione finlandese e ultimo impegno stagionale. Dopo un primo tempo chiuso sul 2-0, la squadra trascinata da Guerreiro ha dilagato imponendosi 8-1. Sugli scudi il 34enne, autore complessivamente di sette reti. Mentre le due squadre si davano battaglia sul terreno di gioco, circa una ventina di agenti della Polizia Nazionale (molti dei quali in borghese) era pronta a intervenire.

Al fischio finale, tutte le uscite dello stadio sono state bloccate e i poliziotti sono entrati in campo fermando Guerreiro e non solo. I giocatori del Finnkurd sono stati fatti accomodare in campo per i controlli d’identità, mentre alla squadra avversaria è stato permesso di uscire. Secondo Globoesporte, altri due atleti brasiliani non identificati sono stati arrestati, i loro cellulari analizzati e poi rilasciati. L’inchiesta è partita da altre partite, con la formazione del Finnkurd che è sotto la lente d’ingrandimento da tre anni.

Perché Guerreiro è stato arrestato

Guerreiro, oltre a essere titolare, era il capitano ed era diventato anche allenatore della squadra circa tre settimane fa. La sua carriera in Brasile è stata modesta, con poche esperienze degne di nota in club minori. Prima di giocare per il Finnkurd quest’anno, aveva già militato nel Peimari United, sempre in Finlandia, tra il 2022 e il 2023.

In una dichiarazione, il direttore operativo della Federcalcio finlandese, Pekka Soini, ha confermato l’arresto di un cittadino brasiliano. Il Finnkurd è una squadra semi-amatoriale che, alla luce di quanto trapelato, risulterebbe essere uno dei club utilizzati da un gruppo di manipolatori brasiliani per truccare le partite a favore degli scommettitori, come già dimostrato da un rapporto della stampa verdeoro dell’anno scorso. Questi manipolatori reclutavano giocatori in Brasile con la promessa di uno stipendio in Finlandia, oltre a vitto, alloggio e alla possibilità di aprirsi le porte del calcio europeo. Una volta arrivati a Helsinki, però, venivano indotti a barare durante le partite.