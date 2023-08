Schneiderlin viene ingaggiato ma poi va via dopo 9 giorni: il contratto è rescisso in un lampo Morgan Schneiderlin rescinde il contratto con il Konyaspor 9 giorni dopo la firma. L’annuncio a sorpresa è arrivato direttamente dai canali social del club turco.

A cura di Fabrizio Rinelli

Morgan Schneiderlin aveva deciso di fare ritorno nel calcio europeo per riprendere la sua carriera. Il centrocampista 33enne francese ha infatti militato in Australia nell'ultima stagione 2022/2023 vestendo la maglia del Western Sydney Wanderers. Un'esperienza che sembrava potesse essere l'ultima del suo percorso nel mondo del calcio. In passato infatti il giocatore ha vestito maglie importanti vincendo anche diversi trofei. Cresciuto calcisticamente nello Strasburgo ha poi vissuto gran parte della sua carriera in Premier League tra le fila del Southampton diventando uno dei veterani e perni della squadra.

Un percorso iniziato nel 2008 e concluso nel 2015 dopo aver vinto e contribuito al ritorno della squadra in Premier nel 2010 prima di spiccare il volo all'Everton e successivamente al Manchester United in cui ha raggiunto l'apice della sua carriera. Con i Red Devils ha anche vinto l'Europa League nel 2017 ma anche una Coppa e una Supercoppa d'Inghilterra oltre alla Coppa di Lega. Il ritorno in Europa gliel'ha proposto su un piatto d'argento questa estate il Konyaspor. Si tratta di una società calcistica turca con sede nella città di Konya, e militante nella Süper Lig. La firma sul contratto è arrivata il giorno 1 agosto ma oggi quell'accordo è stato rescisso come recita la nota della società.

Non è ancora chiaro cosa sia successo ma evidentemente qualcosa di importante che ha reso impossibile il suo trasferimento nonostante la firma sul contratto. "Ha firmato un contratto biennale con il calciatore della nazionale francese Morgan Schneiderlin. Auguriamo successo al nostro Tümosan Konyaspor a Schneiderlin, che ha giocato anche in squadre della Premier League inglese come Southampton, Manchester United ed Everton". L'entusiasmo dell'annuncio è stato subito smorzato dalla notizia della rescissione contrattuale arrivata soltanto 9 giorni dopo. Poco di una settimana dopo il suo ritorno calcistico in Europa.

Il comunicato non entra nel merito ma fa capire quantomeno i motivi di questa decisione. "Il calciatore professionista Morgan Schneiderlin, di cui abbiamo recentemente annunciato il trasferimento, ha comunicato alla nostra dirigenza di voler lasciare per motivi familiari. A seguito delle consultazioni e delle valutazioni, il nostro club ha accolto positivamente la richiesta di Morgan Schneiderlin e ha risolto di comune accordo il suo contratto". Un vero peccato per il club turco che ora dovrà trovare un sostituto.