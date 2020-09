Incredibile vittoria del Sassuolo contro lo Spezia al ‘Dino Manuzzi', nella seconda di campionato, con i neroverdi che si impongono in goleada 4-1. Ma la cosa eclatante è che è stata comunque una gara condizionata dal VAR e dalle decisioni arbitrali, con ben tre gol annullati con la moviola agli ospiti. Altrimenti sarebbe stata goleada ancora più ricca per la formazione di De Zerbi che si è dimostrata a tratti irresistibile, conquistando i primi tre punti stagionali, dopo il pareggio per 1-1 contro il Cagliari al debutto.

La gara resta equilibrata solamente nella prima parte con lo Spezia che si scrolla di dosso l'emozione del debutto casalingo sul proprio campo e davanti al primo vantaggio del Sassuolo, con Djuridic a segno, risponde poco più tardi con Galabinov. Ma è un fuoco di paglia perché i liguri affondano piano piano tra le maglie del Sassuolo che chiude la prima frazione di gioco senza segnare ancora ma mostrando maggior padronanza del terreno di gioco.

Lo show arriva nella ripresa quando è il Sassuolo a prendere le misure allo Spezia e così a prendere il largo a suon di reti. Il vantaggio arriva dai piedi di Domenico Berardi, su calcio di rigore (64′) e poco dopo arriva anche la rete della tranquillità. Questa volta a festeggiare è Defrel (66′) su assist di Ciccio Caputo. Infine, tre minuti più tardi ancora il Sassuolo affonda i denti nella difesa dello Spezia: al 77′ è lo stesso Caputo a siglare il poker per i neroverdi.

Una gara pazzesca bei secondi 45 minuti dove il VAR ha dovuto fare gli straordinari. Nel primo tempo il primo intervento della oviola aveva fermato Caputo per fuorigioco, poi al 58′ altro intervento della moviola che ferma ancora Caputo, sempre per fuorigioco. Il tris di reti annullate per il Sassuolo arriva al 69′ quando sempre Caputo segna e sempre la moviola evidenzia la posizione di offside.