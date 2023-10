Sassuolo e Bologna danno spettacolo in campo: finisce 1-1 un match ricco di occasioni da gol Sassuolo e Bologna danno vita a una partita davvero molto divertente e ricca di occasioni terminato 1-1. I gol tutti nel primo con Zirkzee per i rossoblu e Boloca per la squadra di Dionisi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Sassuolo e Bologna danno vita a una partita davvero molto divertente e ricca di occasioni terminato 1-1. La squadra di Thiago Motta passa subito in vantaggio con Zirkzee ma i padroni di casa trovano il pareggio quasi a fine primo tempo con Boloca. Nel secondo tempo occasioni per Bajrami, Berardi e Orsolini ma soprattutto per lo stesso Zirkzee che aveva segnato la sua doppietta. L'arbitro ha poi annullato per fuorigioco. Al triplice il derby emiliano si chiude con un pareggio.

Zirkzee grande protagonista della partita.

Di Zirkzee e Boloca i gol realizzati tutti nel primo tempo

Il primo tempo è subito di marca Bologna che sospinto dai propri tifosi riesce a trovare immediatamente in vantaggio. La squadra di Thiago Motta, con la solita ripartenza dalla difesa, riesce a trovare il gol grazia e a un gol meraviglioso di Zirkzee. L'attaccante viene pescato da un assist dalla difesa. Il lancio pesca l'attaccante dei rossoblu che con uno stop a seguire di tacco arriva fino all'interno dell'area di rigore, si sbarazza con un dribbling anche di Consigli e con un tocco di sinistro mette la palla in rete.

La squadra di Dionisi però reagisce e infatti poco prima della fine del primo tempo il Sassuolo trova il gol del pareggio – dopo esserci andato vicino in più occasione specialmente con Pinamonti – grazie a Boloca. Il centrocampista è abile a battere Skorupski con una conclusione da fuori area che si infila nell'angolino alla sinistra del portiere polacco. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1.

L’esultanza di Boloca dopo il gol del pareggio.

Nel secondo tempo viene annullato il raddoppio del Bologna

Nel secondo tempo il Sassuolo costruisce subito l'azione del vantaggio con Bajrami. Il destro dell'albanese da ottima posizione è però preda facile di Skorupski dopo una conclusione molto debole. Berardi poco dopo con il solito tiro a giro di mancino chiama agli straordinari il portiere polacco che deve distendersi per parare la sua conclusione. La reazione dei rossoblu sta tutta nell'azione di Orsolini che va vicinissimo al raddoppio.

L'esterno si presenta davanti a Consigli e prova a superarlo con un tocco sotto, ma arriva in tempo Toljan prima che la palla varchi la linea di porta. Il Bologna preme anche sull'acceleratore e con Zirkzee trova un altro gol. L'attaccante ne approfitta di una respinta non perfetta di Consigli sul sinistro di Orsolini e mette la pala in porta ma l'azione è però viziata da un fuorigioco. Sassuolo-Bologna resta sull'1-1. Il Sassuolo risponde colpo su colpo e Volpato con un tiro mancino sfiora il gol solo per via dello splendido riflesso ancora di Skorupski che respinge con il piede.