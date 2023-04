Sarri incontenibile, show contro l’arbitro Ghersini dopo Lazio-Torino: “Fermatelo!” Maurizio Sarri letteralmente scatenato sulla moviola di Lazio-Torino. L’allenatore non ha gradito l’operato dell’arbitro Ghersini e non ha usato mezzi termini.

A cura di Marco Beltrami

Dopo Lazio-Torino, Maurizio Sarri si è letteralmente scatenato in occasione dell'intervista su DAZN. L'allenatore non ha digerito la sconfitta interna della sua squadra contro quella di Juric. Dito puntato però non contro i giocatori biancocelesti, che a suo dire comunque ci hanno messo carattere, ma contro l'arbitro che a suo dire deve essere assolutamente fermato dai vertici dell'AIA. E a proposito di stop, Sarri vorrebbe che anche qualcuno nell'ambito della giustizia sportiva faccia un passo indietro, dopo aver parlato di "campionato falsato"

La moviola della sfida dell'Olimpico ha fatto infuriare Sarri, che ha riscontrato più di un episodio dubbio. In particolare il tecnico toscano si è mostrato un fiume in piena e anzi ha elogiato i calciatori della Lazio che avrebbero potuto anche perdere le staffe e incappare in provvedimenti disciplinari pesanti: "Arbitraggio discutibile, quindi sono stati bravi i ragazzi a non andare fuori di testa perché questa è una partita che puoi finire anche in 10, in 9. Il nervosismo era per quello, ci siamo sentiti fortemente penalizzati".

Entrando nel merito degli episodi, a detta di Sarri non basterebbe una puntata intera della trasmissione post-partita per raccontare tutti gli errori commessi dall'arbitro Ghersini nei confronti della Lazio: "Il fallo da rigore di Singo su Hysaj? Se ti devo dire quello che mi ha innervosito non basta una puntata sola, ci vuole una serie. L’arbitraggio ci ha fatto innervosire, la gestione dei falli che 3’ era di un tipo e 3’ dopo di un altro?".

Incontenibile il tecnico che si augura di non vedere il direttore di gara impegnato in campo nel prossimo turno: "Le ammonizioni, loro hanno fatto una sostituzione perché un giocatore andava espulso e se ne sono accorti loro dalla panchina e non l’arbitro. Il primo gol è nato da un fallo laterale battuto un metro più in campo. Di cosa vogliamo parlare? Io spero lo fermino, questo è un arbitro da fermare e se non lo fermano sono preoccupato".

Testa dunque alle prossime partite e alla corsa Champions, ancora molto complicata soprattutto sul ritorno in corsa della Juventus. Sarri, comunque ha sottolineato che la strada è quella giusta: "Purtroppo siamo andati anche sotto, e si è complicata. Ma a livello di spirito e caratteriale, penso che la partita l’abbiamo fatta e la squadra mi è piaciuta. Per noi è sempre difficile giocare contro il Torino, me l’aspettavo così. Avevo grandi speranze per il secondo tempo, e abbiamo avuto l’occasione di rimetterla a posto. Mi spiace, ma a livello caratteriale bene… andiamo avanti".

Sul caso della sentenza che ha momentaneamente restituito i 15 punti alla Juve poi, Sarri non ha usato il fioretto: "Dal punto di vista legale non ho le conoscenze per poter dare un parere. Dal punto di vista sportivo il campionato è falsato. Per mesi c’è stata una classifica, adesso è diversa e potrebbe ricambiare. Spero che qualcuno nella giustizia sportiva abbia il buon gusto di dare le dimissioni”.