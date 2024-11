video suggerito

San Marino a caccia del sogno promozione in Nations League: basta una vittoria per fare la storia San Marino sogna la promozione nella Lega C di Nations League. Sarebbe un risultato storico per la piccola nazionale che in caso di vittoria contro Liechtenstein potrà festeggiare questo straordinario risultato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il gol di Nicola Nanni contro Gibilterra in pieno recupero permetterà a San Marino di giocarsi il sogno di accedere alla Lega C di Nations League nella sfida dell'ultimo turno della fase a gironi del torneo contro il Liechtenstein. I Titani sono infatti fermi al secondo posto a 4 punti a -2 proprio da Gibilterra con 6 mentre Liechtenstein resta a 2 lunghezze e lunedì 18 novembre sfiderà proprio la nazionale di Cevoli per centrare almeno gli spareggi promozione.

A San Marino la vittoria consentirà di superare Gibilterra e balzare a 7 punti staccando gli iberici di un punto costretti allo spareggio mentre Liechtenstein resterà ultimo. In quel caso sarà festa grande per la promozione in Lega C. Il pareggio invece costringerà San Marino agli spareggi promozione con Gibilterra promossa direttamente. I tre punti dunque valgono la storia per i Titani pronti a scrivere una pagina importante del calcio nazionale.

Gibilterra sembrava potesse fare il colpo grosso in casa di San Marino nell'ultimo turno visto che fino al recupero oltre il novantesimo era in vantaggio di 0-1 grazie al rigore di Walker. Poi però un altro penalty assegnato nel finale ha permesso a Nicola Nanni di spiazzare il portiere ospite e far esplodere la festa per i Titani. Il destino è tutto nelle mani della nazionale di Cevoli che contro il Liechtenstein dovrà provare a tutti i costi a centrare i tre punti per prendersi finalmente una grande soddisfazione.

San Marino si rilancia nel panorama del calcio europeo

Cancellare i record negativi è stato fin da subito un obiettivo della Federazione di San Marino che col tempo è riuscita a equilibrare una squadra che specie nelle qualificazioni agli Europei in passato non poteva competere di certo con corazzate come Inghilterra e Belgio (solo per citarne alcune). La Nations League divisa a gironi ha dato invece la possibilità alla nazionale di San Marino di misurarsi con avversari anche del proprio calibro dando fiducia ai calciatori, alla federazione, ai tifosi con i risultati e sperare col tempo di crescere a tal punto di mirare a vette sempre più alte.