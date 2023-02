Sampdoria, una testa di maiale davanti alla sede della società: minacce a Ferrero e Romei Tensione in casa Sampdoria. Una testa di maiale recapitata davanti alla sede di Corte Lambruschini con un biglietto: “Ferrero e Romei, le prossime saranno le vostre”.

A cura di Vito Lamorte

Cresce la tensione nell'ambiente Sampdoria. Stamane davanti alla sede del clubdi corte Lambruschini è stata fatta trovare una testa di maiale mozzata in una scatola di cartone. Sopra un messaggio indirizzato all'ex presidente Ferrero e al dirigente Romei: "Le prossime teste saranno le vostre".

Un brutto clima si respira intorno al club blucerchiato, soprattutto per le vicende legate alla società: non si tratta del primo episodio di questo tipo e sul fatto sono state avviate delle indagini dai carabinieri e dai poliziotti della Digos.

In merito a quanto accaduto stamane, la testa di maiale è stata lasciata proprio davanti alla porta di ingresso della sede e prima di aprire lo scatolone sul posto sono arrivati gli artificieri dei carabinieri perché nessuno di coloro che l'hanno trovata poteva sapere il contenuto.

Il biglietto scritto a pennarello e in stampatello ha uno stile molto simile a quello che accompagnò il proiettile a salve di un mese fa dove era stato scritto “Ferrero e Garrone, il prossimo sarà vero”.

Nelle scorse settimane alla sede della Samp erano state inviate più buste anonime, in una c'era un proiettile a salve sempre indirizzato a Ferrero e all'ex presidente Edoardo Garrone, che per alcuni tifosi è colpevole di avere ceduto la società a un dirigente non affidabile come.

Negli ultimi mesi i tifosi della Sampdoria hanno manifestato in diverse occasioni contro gli ex presidenti Ferrero e Garrone, ma lo hanno fatto sempre in modo pacifico.

Da diverse settimane si sta parlando si parla di grande novità a livello societaria con l'ingresso di Massimo Zanetti, fondatore della Segafredo e attuale proprietario della Virtus Bologna, per una massiccia iniezione di liquidità. L'imprenditore veneto potrebbe mettere 40 milioni sul piatto e avere in cambio come pegno le quote del club e nel caso in cui i soldi non vengano restituiti nell'arco di 30 mesi allora Zanetti diventerebbe il nuovo proprietario del club.