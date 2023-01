Salernitana-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: le formazioni della partita La Salernitana ospita il Napoli per la 19a giornata della Serie A: il derby campano si gioca oggi alle 18:00 allo stadio Arechi, diretta TV e streaming su Dazn. Kvara non convocato, Spalletti schiera Elmas.

Salernitana–Napoli dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN.

Il Napoli capolista va a far visita alla Salernitana per il derby campano della 19esima giornata della Serie A 2022/23. La partita tra la squadra di Spalletti e quella di Nicola si gioca sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18:00 con diretta TV e streaming su DAZN. Arbitra la sfida Daniele Chiffi della sezione di Padova.

Le ultime news sulle formazioni: Spalletti deve rinunciare a Kvaratskhelia – non convocato – e a Juan Jesus – out per infortunio. In attacco potrebbe giocare Elmas nel tridente con Osimhen e Lozano. Nicola dovrebbe puntare sul tandem offensivo Dia-Piatek supportati da Vilhena sulla trequarti.

La squadra di Luciano Spalletti, dopo aver schiantato la Juventus nel big match dello scorso turno, devono riscattare l'inattesa eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. La squadra granata, invece, ha vissuto una settimana un po' particolare dopo il pesantissimo 8-2 rimediato a Bergamo: il presidente Iervolino prima ha esonerato e poi ha richiamato Davide Nicola.

Partita: Salernitana-Napoli

Dove si gioca: Stadio Arechi, Salerno

Quando si gioca: sabato 21 gennaio 2023

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 19a giornata

Dove vedere Salernitana-Napoli in diretta TV

La gara tra la capolista Napoli e la Salernitana si potrà vedere in diretta TV su DAZN. La telecronaca dell'incontro sarà affidata Ricky Buscaglia e il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

Per vedere la gara in tv gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare ‘Zona DAZN' e guardare la partita sul canale 214 del decoder di Sky.

Salernitana-Napoli dove vederla in streaming

La gara dello stadio Arechi tra i granata di Nicola e gli azzurri di Spalletti si potrà vedere anche in streaming grazie all'app di DAZN, disponibile per smartphone e tablet oppure basterà collegarsi al sito ufficiale.

Salernitana-Napoli, le probabili formazioni: ultime news

Nicola non cambierà il 3-4-1-2 con Daniliuc, Radovanovic e Gyomber a protezione della porta di Ochoa; Candreva e Bradaric sulle fasce e in mezzo al campo Coulibaly e Bohinen. Vilhena sulla trequarti a supporto della coppia d'attacco formata da Boulaye Dia e Piatek.

Spalletti si presenterà all'Arechi con la ‘formazione tipo': Meret tra i pali, linea difensiva formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; a fare da filtro in mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski con il tridente che sarà composto da Politano, Osimhen e Elmas, con Kvara che non sarà del match

SALERNITANA (3-4-1-2): Ochoa; Daniliuc, Radovanovic, Gyomber; Candreva, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Vilhena; Dia, Piatek. Allenatore: Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. Allenatore: Spalletti

.