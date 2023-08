Saka segna un gol assurdo con l’Arsenal: anche i suoi compagni di squadra sono increduli Alla fine del secondo tempo Saka incanta tutti con un gol bellissimo: perfino i giocatori dell’Arsenal sono sbalorditi, la reazione di Havertz è virale.

A cura di Ada Cotugno

La Premier League è appena cominciata ma ci ha già regalato una buona dose di magia. Come nel caso di Bukayo Saka che nella partita d'esordio ha già regalato una perla di rara bellezza a tutti i tifosi dell'Arsenal.

Dopo aver vinto il Community Shield i Gunners si sono tuffati nel nuovo campionati, ancora scottati dalla rimonta subita dal Manchester City nell'ultima stagione. I ragazzi di Arteta hanno dominato la classifica fino a una manciata di giornate dalla fine, quando hanno ceduto il passo alla squadra di Guardiola.

La terribile caduta è servita come esperienza e in questa stagione, con qualche innesto di qualità in più a bordo come Declan Rice, l'Arsenal avrà il dovere di riprovarci. E a giudicare dalla prima partita le premesse sono davvero buone.

I londinesi hanno battuto il Nottingham Forest per 2-1 grazie ai gol di Nketiah e Saka nel corso del primo tempo. Ma è nel secondo che si nasconde tutta la magia. Il giovane nazionale inglese è ancora una volta uno dei trascinatori dei Gunners e nel primo sabato di Premier League è stato protagonista di un gol bellissimo.

Se Martinelli si è preso la copertina nell'1-0 con un assist da capogiro, è la sua rete a diventare il simbolo di questa vittoria. Saka ha ricevuto un pallone da Saliba e con un taglio perfetto sulla destra ha lasciato partire un tiro incredibile che è finito direttamente alle spalle del portiere avversario.

Il giovane non è nuovo a questo tipo di magie, ma c'è qualcuno che ancora si impressiona. Si tratta di Kai Havertz, uno dei nuovi acquisti: il tedesco è arrivato in questa sessione di mercato dal Chelsea ed è stato scelto da Arteta come titolare.

Le emozioni dell'Emirates per lui sono ancora nuove e l'esordio con il botto lo ha lasciato impressionato. Al gol di Saka infatti l'ex Blues era talmente incredulo da mettersi le mani nei capelli, un gesto chiarissimo che racchiude tutto il suo immenso stupore per aver assistito a una rete del genere da distanza ravvicinata.