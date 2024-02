Ryan Reynolds cambia la vita della moglie di un giocatore del Wrexham: “La diagnosi era sbagliata” Meraviglioso gesto di Ryan Reynolds: la stella hollywoodiana ha saputo che alla moglie di un calciatore del Wrexham, la squadra gallese di cui è comproprietario, era stato diagnosticato un tumore maligno, con soli mesi di vita. A quel punto li ha chiamati su FaceTime e invitati negli Stati Uniti per un altro consulto da un luminare: la diagnosi era sbagliata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Oltre che stella di Hollywood, interprete del supereroe Deadpool, Ryan Reynolds dimostra di avere anche un grande cuore: con i suoi ‘superpoteri', stavolta profondamente umani, il 47enne attore canadese ha cambiato la vita della moglie di un calciatore del Wrexham, la squadra gallese di cui è comproprietario dal 2021 assieme ad un altro attore, Rob McElhenney. La vita di Anthony Forde e della sua compagna Laura Mangan erano state sconvolte nel febbraio del 2023, pochi giorni dopo la nascita del figlio Paddy. Alla donna erano stati dati solo mesi di vita, ma l'intervento di Reynolds – che si è offerto di pagare un secondo consulto negli Stati Uniti – ha fatto scoprire che la diagnosi era sbagliata, restituendo la gioia di vivere ad un'intera famiglia.

All'inizio dello scorso anno, il braccio sinistro di Laura si è bloccato a casa, quindi è andata a fare una risonanza magnetica, in seguito alla quale le è stato diagnosticato un tumore al cervello inoperabile. Un neurochirurgo ha detto alla donna che avrebbe potuto avere solo mesi o un paio di anni di vita dopo aver sentenziato che il tumore era maligno. Parlando della vicenda in un recente podcast, Forde ha detto: "Stavamo cercando di essere il più positivi possibile finché non abbiamo parlato con il neurochirurgo, ma poi abbiamo ricevuto la peggiore notizia possibile".

Ma a migliaia di chilometri di distanza c'era qualcuno che ha voluto cambiare questa terribile sceneggiatura, riscrivendo tutta la storia e trasformandola in una favola dal lieto fine. Pochi giorni dopo, Reynolds li ha chiamati su FaceTime dagli Stati Uniti. Voleva che Laura ricevesse un secondo parere medico da uno dei più importanti neurochirurghi di New York. Con grande sorpresa, quest'altro dottore si è detto molto più ottimista e la biopsia ha confermato la sua prima impressione: il tumore era benigno.

Forde ha espresso tutta la sua gratitudine per il meraviglioso gesto, ricevuto nel momento più buio. Un ringraziamento esteso anche all'altro proprietario del Wrexham, l'attore Rob McElhenney: "Non credo che avrei ricevuto questo aiuto da nessun'altra parte, sono stati fantastici. Sono persone veramente buone che hanno un grande cuore e io, la mia famiglia e i miei amici saremo loro sempre grati".