Romero Lavia è un incubo per il Chelsea: sta costando 2 milioni di euro per ogni minuto giocato Il talentuoso giovane belga Romero Lavia ha debuttato il 27 dicembre in Chelsea-Crystal Palace dopo 4 mesi di stop. Ma dopo 32 minuti di gara ha lamentato un nuovo infortunio. Pagato in estate 62 milioni di euro, ad oggi sta costando uno sproposito per il club londinese.

Per Romero Lavia e il Chelsea il feeling è ancora lontanissimo e, con questo ritmo, mai esploderà del tutto. Perché il talentuoso nazionale belga, tra gli oggetti del desiderio del calciomercato estivo dei Blues, pagato la bellezza di 62 milioni di euro, dopo 4 mesi di stop, ha fatto il suo debutto ufficiale mercoledì 27 dicembre, entrando al 58′ di Chelsea-Crystal Palace. Per uscire nuovamente infortunato.

Un incubo ad occhi aperti per il 19enne che in estate il Chelsea ha strappato a peso d'oro al Southampton. Non è mai riuscito a mettersi a disposizione di Pochettino, a seguito di uno strappo muscolare subito in fase di preparazione e poi un problema all'articolazione della caviglia. Risultato? Nessun minuto in campo, con il Chelsea che lo ha lasciato recuperare con calma senza mettergli pressione. Fino a mercoledì 27 dicembre quando al 58′ della sfida interna con il Crystal Palace, Pochettino lo ha gettato nella mischia, sul risultato di parità, poi cambiato a favore dei Blues col rigore di Madueke.

Un debutto atteso da tutto il mondo Blues e applaudito dai presenti a Stamford Bridge che lo hanno sostenuto malgrado una prestazione tutt'altro che indimenticabile, figlia di un evidente ritardo di condizione e la mancanza di abitudine alle partite. Ne è risultato un giudizio non totalmente positivo, rimandando maggiori considerazioni alla prossima apparizione che, però, rischia di non arrivare subito. Perché Romero Lavia è uscito dal campo, lamentando un nuovo infortunio.

Lavia curato dallo staff medico del Chelsea mentre Pochettino si rassicura sulle sue condizioni

Un problema non da poco per Pochettino che a fine match si è espresso sulle condizioni del ragazzo, cercando di rassicurare l'ambiente e autoconvincendosi che sia praticamente assurdo pensare di rivederlo in infermeria dopo poco più di mezz'ora di partita in 4 mesi. Eppure, il rischio c'è e contro il Luton, sabato, non sarà ancora una volta convocato. Il centrocampista belga, infatti, si è quasi subito infortunato dopo essere entrato al posto di Ian Maatsen e non è riuscito nemmeno a concludere adeguatamente la partita: "Sono un po' preoccupato per Lavia. Ha avuto qualche problema" ha ammesso Mauricio Pochettino. "Spero solamente non sia un problema serio".

Romero Lavia sta diventando anche un peso economico enorme per il club londinese. Conti alla mano, è costato in estate 62 milioni di euro per acquistarlo dal Southampton in un'asta al rialzo col Liverpool, vinta dai Blues ma che stanno pagando a carissimo prezzo: ad oggi, praticamente, il belga è costato 2 milioni di euro per ogni minuto giocato.