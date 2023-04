Roma-Feyenoord, niente biglietti ai tifosi residenti in Olanda e settore ospiti chiuso Il viceprefetto Moscarella ha vietato la vendita dei biglietti per la partita di Europa League tra Roma e Feyenoord ai residenti in Olanda.

A cura di Vito Lamorte

Il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha deciso di chiudere il settore ospiti dello stadio Olimpico e il divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile.

Un provvedimento che era nell'aria ed è stato sostenuto anche dal Ministro dell’Interno, Matteo Pientedosi, che aveva fatto riferimento al precedente del 2015, quando i tifosi del club di Rotterdam danneggiarono la Barcaccia a Piazza di Spagna e misero a ferro e fuoco il centro della Capitale.

Inoltre, sono ancora negli occhi di tutti le immagini della guerriglia che si è verificata a Napoli in occasione della gara di Champions League tra i partenopei e l'Eintracht Francoforte: anche in quel caso venne vietata la trasferta ai tifosi tedeschi ma i gruppi organizzati si mossero ugualmente in massa.

(in aggiornamento)