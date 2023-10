Roberto Baggio svela il nome del suo calciatore preferito, è Lautaro Martinez: “Giocatore totale” L’ex numero 10 della Nazionale in una lunga intervista ha parlato di diversi argomenti e ha fatto il nome del suo calciatore preferito: Lautaro Martinez, che Baggio scoprì già tanti anni fa.

A cura di Alessio Morra

Roberto Baggio è stato uno dei calciatori più amati in assoluto dagli appassionati di calcio, non solo italiani. Le sue giocate, le sue gesta, i suoi gol hanno segnato più di un'epoca, il suo comportamento in campo e fuori lo hanno reso un idolo assoluto. Parla poco Baggio, ma quando lo fa non è mai banale. E non lo è stato nemmeno nell'eleggere il suo calciatore preferito, tra quelli d'oggi.

Una carriera meravigliosa, lunghissima, anche travagliata a causa di diversi infortuni, tre Mondiali fantastici ma beffardi, con tre eliminazioni consecutive ai calci di rigore. Quello del '94 di tanto in tanto ritorna nelle dichiarazioni del Divin Codino, che ha avuto modo di giocare con e contro alcuni dei calciatori più forti della storia.

Nel Festival dello Sport a Trento, organizzato da La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore di Fiorentina, Juventus, Milan e Inter ha risposto a una domanda semplice a modo suo, cioè sorprendente. Gli è stato chiesto da Federica Masolin qual è il suo calciatore preferito tra quelli di oggi. Si poteva forse immaginare come risposta Messi o magari Mbappé, invece ha puntato su un altro numero 10 e cioè Lautaro Martinez.

Il capitano dell'Inter Baggio lo ha riempito d'elogi: "Lo seguo da quando aveva 18 anni, ricordo che non fu convocato dall'Argentina nonostante la bella stagione col Racing eppure disse di avere tempo per arrivare alla nazionale: maturità da applausi. Mi piace tantissimo, è un giocatore totale e straordinario oltre a essere il simbolo dell'Inter".

Poi Baggio ha regalato elogi alla Fiorentina, che lasciò nel 1990 con una città letteralmente in fiamme: "La Fiorentina gioca un gran calcio, bravissimo Italiano. Pioli e Inzaghi con Milan e Inter stanno facendo molto bene", e al c.t. dell'Italia Luciano Spalletti: "Nella passata stagione il Napoli ha vinto uno scudetto meritato giocando un calcio stupendo, mi auguro che si ripeta anche con la Nazionale italiana".

Favorevolissimo al VAR: "Lo vedo come una cosa che dà credibilità al calcio, è giusto che ci sia", Baggio ha mostrato ancora una volta la sua eleganza, la sua modestia parlando del suo gol più bello: "I miei più cari amici dicono quello alla Juventus con la maglia del Brescia (stagione 2000-2001 ndr.) ma faccio fatica a trovarne uno perché sono stati importanti per il risultato. A proposito di gol clamorosi, quello segnato da Van Basten all'URSS, clamoroso. Quando giocavo nella Juventus ero andato a vederlo dal vivo, ho penso: è di un altro pianeta".