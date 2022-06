Rissa tra Richarlison e Vinicius nel ritiro del Brasile: “Ha detto che Lukaku è meglio di me” Richarlison e Vinicius Jr sono stati protagonisti di una rissa durante l’ultima sessione di allenamento del Brasile: il motivo è Romelu Lukaku.

A cura di Vito Lamorte

Non è stato un weekend tranquillo nel ritiro della nazionale brasiliana. Nel corso dell'allenamento in vista dell'amichevole contro il Giappone, in programma il 6 giugno a Brasilia, i nervi l'hanno fatta da padrone e per sfortuna del gruppo della Seleçao la brutta vicenda è stata immortalata dai fotografi. Nel corso di una sessione di allenamento da parte della selezione di Tite c'è stata una rissa che visto coinvolti Richarlison e Vinicius Jr.

Una situazione non insolita per una squadra di calcio ma che lascia sempre un retrogusto di stupore per gli osservatori. I due calciatori del Brasile sono stati separati da Neymar, Dani Alves, Paquetà e da altri compagni nelle vicinanze; che subito si sono precipitati a separarli prima che le cose sfuggissero di mano in maniera definitiva.

Il motivo dietro l'acceso alterco non è stato subito rivelato, ma nelle ore successive tutte è venuto alla luce. A rivelare cosa c'era dietro tutto quel nervosismo è stato l'attaccante dell'Everton: "Ha detto che non posso vincere la Champions League. Ha detto che sono sopravvalutato. Ha detto che l'Everton retrocederà la prossima stagione, e sono stato zitto. Ma quando ha detto che Lukaku è migliore di me, ho perso la testa". A riportare queste parole è TNT Sports Argentina.

Insomma, Romelu Lukaku si è ritrovato ad essere oggetto di una rissa senza che c'entrasse minimamente con tutta la situazione. Il belga è al centro di tanti rumors di mercato ma una cosa del genere probabilmente non se l'aspettava.

Si tratta di un episodio alquanto particolare, visto che pochi giorni fa Richarlison aveva celebrato la vittoria della Champions League del compagno di nazionale su Instagram. Non è chiaro se i due fossero amici anche fuori dal campo o se il loro rapporto si limitasse allo spogliatoio della Seleçao ma adesso il loro litigio fa preoccupare l'opinione pubblica brasiliana in vista della Coppa del Mondo. Il Brasile non vince i Mondiali da 20 anni, quando la manifestazione si è tenuta l'ultima volta in Asia, e Tite vuole un gruppo sano e sereno in vista del torneo in Qatar.

Qualche ora dopo è stato lo stesso Richarlison a condividere la foto e Vinicius Jr ha commentato: la situazione sembra già rientrata.