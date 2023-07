Rigore decisivo tragicomico in Conference: il portiere esulta ma non sa cosa accade dietro di lui Un episodio incredibile è accaduto nei rigori del preliminare di Conference League tra Glentoran e Gzira United. Il portiere della squadra maltese ha esultato pensando di aver parato un rigore, ma non era così, perché il pallone è poi entrato.

A cura di Alessio Morra

Nel mare di amichevoli e tornei estivi si disputano, spesso sotto traccia, anche i preliminari di Champions, Europa League e Conference. In campo spesso ci sono vecchie glorie e protagoniste sono squadre che raramente disputano i tabelloni principali, ma non per questo non ci sono storie interessanti o degne di nota. Una storia clamorosa l'ha prodotta la sfida giocata in Irlanda del Nord tra Glentoran e Gzira, una squadra di Malta.

Il Glentoran è una squadra irlandese che anche in Europa vanta un passato glorioso e pareva favoritissima nella sfida con il Gzira United, una compagine maltese. Sull'isola all'andata finisce in parità, 1-1. E con lo stesso punteggio termina anche la gara di ritorno con i maltesi che passano con Lucas Macula al 67′ e vengono beffardamente raggiunti al 103′, quando Burns segna il gol del pari al tredicesimo minuto di recupero. Con quel punteggio si va ai supplementari, l'1-1 non si schioda e così si va ai calci di rigori che diventano infiniti.

La tensione ai rigori è sempre palpabile, chi segue quell'incontro vive un pathos terribile. Perché dopo i canonici cinque rigori si è in parità: hanno segnato tutti. Si va a oltranza e i rigori trasformati fioccano. Calciano pure i portieri, segnano pure loro. 11 tiri e 11 gol per entrambe le squadre!

Si ricomincia. Il Gzira, che batte sempre per primo, insacca con Wilkson, poi tocca ai nord irlandesi con Donnelly, il bomber, il numero 9, che decide di calciare alla destra del portiere Cassar, che intuisce, vola e respinge la conclusione.

Cassar esulta, pensa che sia fatta. Sarebbe una vittoria storica per i maltesi, ma il pallone però continua a rotolare e mentre Donnelly si dispera pian piano finisce in rete. Le immagini sono incredibili. Donnelly si fionda dall'arbitro, così come il portiere del Glentoran, reclamano il gol. Non c'è nemmeno bisogno di protestare: quello è gol, ed è 12-12. Per i maltesi la beffa è clamorosa. Un'esultanza quella di Cassar davvero tragicomica, considerato che il numero uno maltese è sembrato non conoscesse nemmeno perfettamente il regolamento.

Il Glentoran si salva, ma in realtà dura poco. Perché dopo i gol di Mendoza, McCullough e Scherri stavolta l'errore arriva per davvero. A sbagliare è Boyd. E stavolta il portiere Cassar può esultare per davvero. 14-13. Un punteggio mitico per una vittoria memorabile per il Gzira United che prosegue la sua corsa nei preliminari di Conference League sfiderà i lussemburghesi del Dudelange.