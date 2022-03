Calciatore turco non indossa la maglietta ‘no alla guerra’: “Sono triste ma è ipocrisia” Il gesto del calciatore turco, Aykut Demir, è divenuto virale: “Migliaia di persone innocenti muoiono ogni giorno in Medio Oriente ma a nessuno importa”. La sua è stata una voce fuori dal coro ma non l’unica. L’ex calciatore egiziano, Mohamed Aboutrika, ha accusato la Fifa di agire usando due pesi e due misure.

Aykut Demir è il calciatore turco che ha rifiutato di indossare la maglietta con lo slogan "no alla guerra" ispirata al conflitto in Ucraina scatenato dalla Russia.

Aykut Demir non ha avuto alcuna paura di esprimere le sue opinioni né di prendere una posizione pubblica, anche a costo di andare contro corrente. Ma dietro il suo gesto c'è una motivazione precisa, è stato lui stesso a spiegarla prima ancora che la sua decisione divenisse virale. La guerra scatenata in Ucraina dalla Russia ha provocato la mobilitazione della comunità internazionale anche nel mondo dello sport. Uefa e poi Fifa hanno preso le prime sanzioni durissime escludendo dalle competizioni europee e dai Mondiali del 2022 sia i club sia la nazionale russa. A ruota anche le federazioni internazionali di altre discipline hanno adottato provvedimenti del genere.

Negli stadi sventolano bandiere ucraine, i calciatori scendono in campo dietro striscioni che condannano la guerra oppure indossano t-shirt che recano messaggi di pace. L'abbraccio e la solidarietà verso il popolo ucraino scandiscono l'ondata di commozione, paura, angoscia, preoccupazione per l'escalation del conflitto in quella porzione di Europa. Demir non ha voluto prestarsi a tutto questo definendo un gesto del genere ipocrita. Non è affatto a favore dei conflitti, auspica ci sia pace ma è contrario alla parzialità dell'attenzione, al relativismo morale che viene adottato dall'Occidente nei confronti di situazioni del genere. "Certo che sono triste, ma è ipocrisia".

Aykut Demir ha spiegato perché ha deciso di non mettere la t–shirt contro la guerra in Ucraina.

Ecco perché da capitano dell'Erzurumspor (squadra che milita nella seconda divisione turca) è stato l'unico calciatore a non indossare una maglietta con la scritta "No war" (sia in turco che in inglese) prima della partita contro l'Ankaragucu. "Migliaia di persone innocenti muoiono ogni giorno in Medio Oriente – si legge sul tabloid Mirror -, una situazione che molti normalmente ignorano ma se ne ricordano quando si tratta dell'Europa. Non mi piaceva indossare la maglietta perché quel messaggio non era rivolto anche a quei paesi".

Aykut Demir non è stato l'unico ad assumere una posizione simile. La sua è stata una voce fuori dal coro ma non la sola. L'ex calciatore egiziano, Mohamed Aboutrika, molto popolare nel mondo arabo ha invitato la Fifa a estendere il divieto inferto alla Russia anche a Israele. "La decisione di impedire ai club e alle squadre russe di partecipare a tutti i tornei deve essere accompagnata dal divieto di partecipazione di club e squadre affiliate a Israele – ha scritto in un tweet nel quale ha taggato l'account di social media arabo della Fifa -. Sta occupando e uccide bambini e donne in Palestina da anni, ma tu (rivolto alla Federazione, ndr) stai usando due metri di giudizio differenti".

Aboutrika non è nuovo a posizioni del genere. Nel 2008, durante la Coppa d'Africa, un suo gesto venne censurato: mostrò una t-shirt che aveva sotto la maglia e accendeva i riflettori su Gaza per protestare contro un blocco israeliano in quella zona.