Ricci risponde a Rakonjac, l’Italia U21 pareggia 1-1 in Montenegro: Svezia agganciata al primo posto L’Italia Under 21 manca il sorpasso alla Svezia in vetta al gruppo F di qualificazione per gli Europei del 2023: gli Azzurrini non vanno oltre l’1-1 in Montenegro.

A cura di Vito Lamorte

Poco e male. L'Italia Under 21 pareggia 1-1 in casa del Montenegro giocando una brutta partita allo stadio Gradski di Podgorica. Gli Azzurrini mancano il sorpasso alla Svezia in vetta al gruppo F di qualificazione per gli Europei del 2023 ma hanno sempre una partita in meno rispetto agli scandinavi. Sarà molto importante la gara di martedì contro la Bosnia Erzegovina, che ha 3 punti in meno della squadra di Paolo Nicolato.

I montenegrini hanno giocato con più intraprendenza mentre gli Azzurrini hanno avuto più di qualche difficoltà a creare occasioni pericolose. La sfida si è accesa sul finire della prima frazione, quando Rakonjac ha sfruttato un rimpallo dopo una punizione dai 30 metri e ha battuto Carnesecchi da distanza ravvicinata. La posizione dell'attaccante montenegrino sembra irregolare ma l'arbitro e il guardalinee indicano il centro del campo.

La reazione della squadra di Nicolato è arrivata subito e pochi secondi dopo ecco il gol del pareggio di Samuele Ricci, che con un bel tiro al volo dai 16 metri ha battuto il portiere sfruttando la respinta della difesa di casa sulla tentata deviazione di Lucca. È la prima rete con la maglia azzurra per il centrocampista del Torino.

La prestazione degli Azzurrini non è brillante e sono tante le difficoltà nel creare trame offensive pericolose con continuità. L'Under 21 ha mostrato mancanza di concentrazione e ha mostrato diversi errori tecnici sia nella fase di costruzione del gioco che nella rifinitura e nella conclusione.

Nella fase finale, con l'inserimento di forze fresche da parte del CT Nicolato, la situazione è parzialmente migliorata e qualche opportunità è stata creata ma sono state situazioni episodiche e mai frutto di trame ben costruite.

Nella sfida di martedì allo stadio Nereo Rocco di Trieste ci vorrà un altro tipo di approccio per restare in vetta e giocarsi il primo posto nello scontro diretto all'inizio di giugno.

Il tabellino di Montenegro-Italia

RETI: 37′ Rakonjac, 39′ Ricci.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Perovic, Babic, Raznatovic; Brnovic (61′ Vukotic), Janjic (90′ Krstovic); Vukcevic (73′ Strikovic), Divanovic, N. Krstovic; Rakonjac (73′ Bojovic). Allenatore: Vukotic.

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Ricci (63′ Fagioli), Esposito, Portanova; Colombo (63′ Cancellieri), Lucca (82′ Gaetano), Vignato (82′ Yeboah). Allenatore: Nicolato.

ARBITRO: Berke (UNG).