Reece Wabara è diventato ricco mollando il Manchester City e il calcio: ha avuto un'idea geniale Reece Wabara a 16 anni è stato scoperto dal Manchester City, ma la sua carriera nel mondo del calcio non è andata come si aspettava. A 26 anni si è ritirato per lanciare il suo brand che ora fattura oltre 30 milioni all'anno.

A cura di Ada Cotugno

Per Reece Wabara il passo dal calcio alla moda è stato breve e soprattutto molto fortunato. L'ex terzino del Manchester City sembrava avere la strada già tracciata quando da giovanissimo era riuscito a strappare tre anni di contratto a un milione di euro a stagione, un traguardo importante per un diciannovenne che si affacciava al mondo della Premier League. Eppure il destino gli ha riservato una svolta inaspettata e particolarmente fruttuosa, con l'investimento nel settore dell'abbigliamento e un'intuizione decisamente azzeccata.

A 19 anni Wabara era pronto per il grande calcio. D'altronde nella sua famiglia non si respirava altro: il padre aveva giocato per la Nigeria, mentre lo zio Mark Walters ha trascorsi tra Liverpool e Rangers. Anche lui sembrava proiettato verso il calcio, ma a 32 anni è diventato uno dei giovani più ricchi d'Europa grazie al suo brand di moda che gli ha fatto cambiare completamente prospettiva.

In realtà al City non tutto luccicava: la squadra era un momento di grande transizione e in poco tempo aveva cambiato diversi allenatori e proprietari. E l'inglese aveva già intuito che lo spazio per lui sarebbe stato davvero poco. La sua inclinazione verso la moda era sempre stata chiara dal suo modo particolare di vestirsi e gli è bastato il consiglio di un amico – Lewis Morgan, fondatore di Gym Shark – per trovare la chiave giusta.

Nel 2013 con circa 15mila euro ha lanciato il marchio Maniere De Voir che dopo dieci anni fattura circa 35 milioni di sterline. Cifre astronomiche, che con il pallone non sarebbe mai riuscito a guadagnare. Nel 2017 ha appeso le scarpette al chiodo ad appena 26 anni quando giocava al Bolton, ultima squadra di un'infinita girandola di prestiti nelle serie minori: girovagare così tanto gli ha fatto scattare l'idea del Piano B, quello che gli ha permesso di diventare un imprenditore di successo.

La sua storia è stata raccontata dal Times nel 2021: "Continuavo a chiedermi, dove posso massimizzare il mio potenziale per essere grande". Il suo segreto però viene proprio dal mondo del calcio, dove durante gli anni della sua breve carriera è riuscito a crearsi una rete di contatti fondamentale per il suo brand. Da qui l'idea geniale per avviare lanciare il brand nel migliore dei modi: coinvolgere altri calciatori. Wabara ha vestito giocatori del calibro di Sterling e campioni dello sport come il pugile inglese Anthony Joshua, ambasciatori perfetti per i suoi primi capi di abbigliamento e che gli hanno permesso subito di spopolare.

L'intuizione e il senso dello stile hanno fatto il resto. L'ex giocatore ha prodotto una linea femminile per il mercato Sports Luxe, con capi innovativi e una strategia che alla fine lo ha ripagato. "La mia carriera nel mondo del calcio non stava procedendo come avrei voluto. Ho dovuto prendere una decisione e concentrarmi su una cosa sola", ha detto a Sports On Screen per spiegare la sua ascesa.

E in effetti Maniere De Voir è stata per Wabara la scelta più giusta: da promessa inglese è diventato uno stilista di successo che ha da poco aperto il suo primo store fisico a Oxford Street a Londra, dove ogni giorno centinaia di persone accorrono per acquistare i suoi capi allargando ancora di più un impero impressionante.