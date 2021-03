La stagione del Real Madrid si conferma altalenante. La squadra di Zidane ha pareggiato in casa contro la Real Sociedad nel posticipo del lunedì della 25a giornata di Liga. Prestazione da dimenticare per le merengues che prive degli infortunati Benzema, Carvajal, Hazard, Militao, Ramos, hanno tirato in porta solo due volte trovando una rete con Vinicius. Meno 5 dalla vetta occupata dall’Atletico che ha una partita da recuperare.

Il Real Madrid non è andato oltre l’1-1 contro la Real Sociedad, una delle sorprese di questa stagione. La formazione di Zidane non è riuscita a portare a casa tra le mura amiche la quinta vittoria di fila, con un pareggio che le impedisce di superare il Barcellona e avvicinarsi alla capolista Atletico. Prestazione opaca dei Blancos che hanno risentito delle assenze soprattutto nel reparto offensivo con un dato impietoso: solo un tiro in porta dopo 80′, due complessivi al fischio finale. Il secondo però è stato quello vincente con Vinicius che ha trovato la rete che ha evitato al Real la quinta sconfitta stagionale in campionato.

In precedenza ci aveva pensato Portu a mettere i brividi al Real con il gol dell'1-0. Tante le difficoltà di una squadra decimata dai tanti infortuni. Una situazione che preoccupa e non poco la formazione di Zizou che nella giornata di domenica affronterà in trasferta l'Atletico in un derby che potrebbe rivelarsi decisivo per il titolo. Al momento la formazione di Simeone capolista, ha 5 punti di vantaggio sui blancos con una partita da recuperare. In caso di risultato positivo, i Colchoneros volerebbero a più 8 sui cugini. E il pensiero va anche al ritorno di Champions League, in casa contro l'Atalanta, in programma il 16 marzo.