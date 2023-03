Rafael Leao esplode dopo l’ultimo retroscena sul rinnovo col Milan: “Non avete niente da fare?” Rafael Leao sul tema del rinnovo con il Milan ha perso la pazienza rispondendo in maniera piccata su Twitter alle ultime indiscrezioni sul futuro.

A cura di Marco Beltrami

Rafael Leao vuole riprendersi il Milan in questa fase finale della stagione, dopo una prima parte non entusiasmante. L'attaccante portoghese archiviata la buona parentesi con la maglia della sua nazionale scalpita ed è già rientrato a Milanello. L'obiettivo è quello di non perdere tempo, e di concentrarsi sul lavoro. Proprio per questo Leao non ha gradito alcune indiscrezioni sulla delicata questione del rinnovo con il Milan, perdendo la pazienza su Twitter.

Le ultime indiscrezioni sul discorso relativo al prolungamento del vincolo che lega Rafael Leao ai rossoneri, raccontano della volontà del club di chiudere tutto in tempi brevi, nel bene o eventualmente nel male. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, le prossime due settimane dovrebbero essere decisive, con il calciatore messo di fronte ad una scelta.

Il Milan ovviamente vuole blindare il calciatore, che dal canto suo è intrigato dalla prospettiva di restare alla corte di Pioli e del suo impegno confermato dal rientro in anticipo dopo la sosta. Nel gioco delle parti però bisogna tenere conto anche dell'entourage dell'ex Sporting, e della suggestiva prospettiva di un'avventura lontano da Milano.

Le risposte piccate di Leao ad un post su Twitter

Al momento però non è arrivato nulla sul tavolo della dirigenza meneghina, che solo nel caso di fumata nera cercherà di trovare un acquirente per non correre il rischio poi di perdere Leao a zero nel 2024. Il calciatore dal canto suo chiede 7 milioni più un bonus alla firma, e un contributo alla multa-risarcimento da versare allo Sporting per la questione della causa relativa alla rescissione del contratto. I rossoneri mettono sul piatto un ingaggio di poco più basso con eventuali bonus, senza però voler partecipare al pagamento del risarcimento ai portoghesi.

Il possibile ultimatum dunque del Milan a Rafael Leao sul rinnovo del contratto nelle prossime due settimane è diventato anche l'oggetto della stampa lusitana, con alcuni tabloid che hanno ripreso il tutto. E Rafael Leao molto attivo sui social non ha gradito. L'attaccante del Milan ha commentato il post di un quotidiano che parlava appunto del possibile aut aut del club, con queste parole: "Ahahah non avente altro da fare? Troppo tempo libero". Insomma una sorta di piccata smentita per un Leao che non vuole distrazioni.