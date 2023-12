Radonjic prova a ricucire lo strappo col Torino ma fa un guaio: pubblica lo slogan della Juve Nemanja Radonjic sta provando in tutti i modi a ricucire lo strappo con il Torino ma il suo post su Instagram rischia di rovinare tutto. Un equivoco, sicuramente, dato che il giocatore ha pubblicato una story in cui ha scritto lo slogan della Juventus.

Nemanja Radonjic sta provando in tutti i modi a ricucire lo strappo con il Torino ma il suo post su Instagram rischia di rovinare completamente tutto. Il fantasista croato è arrivato in granata nell'estate del 2022 chiudendo la scorsa stagione con 2 gol e 3 assist. Uno score buono per il giocatore su cui quest'anno Juric faceva fortemente affidamento nonostante qualche battibecco con lo stesso tecnico. E invece dopo un inizio importante a un certo punto Radonjic è finito ai margini della rosa. La non convocazione per le partite contro Atalanta e Frosinone ha aperto ufficialmente la rottura con il club di Cairo confermate anche dalle parole dello stesso Juric dopo la partita dello Stirpe:

"Penso sia un giocatore che con noi ha fatto il record di presenze nella sua vita, gli abbiamo insegnato come si vive, come ci si allena, come si partecipa – ha spiegato l'allenatore – Quest’anno siamo andati oltre in certe situazioni, noi abbiamo avuto tanta pazienza, lui deve farsi un esame di coscienza. Quando sarà a posto lo accoglieremo a braccia aperte”. Ieri una story su Instagram rischia di aver rotto totalmente anche il rapporto con i tifosi. Ha pubblicato una frase in inglese che tradotta non è altro che lo slogan della Juventus. Per tutti si tratta di un'azione non voluta.

La story di Radonjic sul suo account Instagram.

“Until the end” che tradotto significa “Fino alla fine”. Il giocatore fa capire di non aver intenzione di mollare, ma questo è lo slogan della Juventus… La foto durante gli allenamenti rende chiaro l'equivoco dato che il giocatore non voleva far altro che mettere in evidenza il suo impegno fino a quando la società non lo avrebbe messo poi alla porta. Si parla infatti con insistenza di un intervento del suo agente che avrebbe chiesto la sua cessione a gennaio.

Da capire se anche un intervento di Juric possa ricucire lo strappo e rendere nuovamente centrale Radonjic nel progetto Toro. E pensare che il giocatore era partito benissimo segnando 3 gol nelle prime 4 partite. Da ricordare soprattutto la giocata spettacolare con cui ha deciso la gara contro il Genoa e la doppietta segnata all'Arechi contro la Salernitana. Sembrava ormai che il Torino avesse trovato il suo trequartista numero 10 ma invece Juric e la società hanno poi deciso per l'esclusione.