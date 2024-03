Quattro calciatori del Velez arrestati per aver stuprato una giornalista: scandalo in Argentina I calciatori del Velez Sarsfield Sebastian Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentin Bobadilla sono stati arrestati con l’accusa di aver abusato sessualmente di una giornalista 24enne attirata con l’inganno in un hotel di Tucuman prima di un match di campionato: terremoto nel calcio argentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Uno scandalo scuote il calcio argentino. Quattro calciatori del Velez Sarsfield sono stati arrestati in seguito alle accuse di violenza sessuale nei confronti di una giovane giornalista alla vigilia del match di campionato in casa dell'Atletico Tucuman. Sebastian Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentin Bobadilla, dopo essere stati ascoltati dagli inquirenti sono infatti stati tratti in arresta su richiesta del pubblico ministero Eugenia Maria Sosa.

I quattro giocatori argentini dovranno rispondere di "abuso sessuale con violenza carnale da parte di due o più persone". Secondo i primi atti giudiziari i fatti oggetto del processo risalgono alla notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 quando la giornalista in questione, la cui identità è rimasta ignota, sarebbe stata contattata dal portiere della squadra, Sebastian Sosa, via Instagram per darle appuntamento all'Hotel Hilton, proprio a Tucuman, dove stava alloggiando il Velez Sarsfield.

Arrivata nella stanza d'albergo la giornalista 24enne, che pensava di essere ospitata solo dall'estremo difensore del Velez, si è invece ritrovata altri tre calciatori, cioè Braian Cufré, Abiel Osorio e José Ignacio Florentin Bobadilla. A quel punto, secondo il racconto fatto dalla giornalista, i quattro avrebbero trascorso il tempo a bere birra prima che le proponessero un liquore che l'ha poi stordita costringendola a stendersi sul letto. Sarebbe proprio in quel frangente che i tre giocatori avrebbero abusato sessualmente di lei.

In seguito alla denuncia della donna sono scattate le indagini: dopo la visita medica della vittima, l'acquisizione dei suoi indumenti personali e dei filmati delle telecamere fisse dell'Hotel in cui è avvenuto l'incontro, gli investigatori hanno ascoltato i quattro calciatori e, proprio in seguito alle risultanze degli interrogatori, hanno deciso di chiedere il mandato d'arresto.

Stando a quanto riportano i media argentini la posizione più grave sarebbe quella del 27enne terzino Braian Cufré, del centravanti 21enne Abiel Osorio e del 27enne centrocampista paraguayano José Ignacio Florentin Bobadilla accusati di stupro, mentre il 37enne portiere uruguayano Sebastian Sosa non avrebbe partecipato all'abuso sessuale ma sarebbe stato colui che ha invitato la giornalista nell'hotel dove poi sarebbe stata violentata. Alla luce dell'arresto il Velez Sarsfield ha annunciato la sospensione del contratto di tutti e quattro i calciatori coinvolti.