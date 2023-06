Qualificazioni Europei oggi in TV, dove vedere le partite: in campo Francia-Grecia e l’Inghilterra Il programma delle partite delle qualificazioni a Euro 2024 in programma oggi e stasera: in campo Francia-Grecia e Inghilterra-Macedonia del Nord. L’Italia osserva anche Ucraina-Malta.

A cura di Alessio Morra

Anche questa sera sono in programma tantissime partite di Qualificazioni agli Europei 2024. Scenderanno in campo squadra di livello come Francia e Inghilterra, che prima di andare in vacanza vogliono (quasi) chiudere il discorso relativo a Euro 2024. La nazionale vice-campione del mondo ospiterà la Grecia. Quest'incontro si potrà seguire anche in chiaro.

La Francia affronta la Grecia a Saint Denis. Un match che potrebbe dare davvero mezza qualificazione ai Bleus, che fin qui hanno vinto tutte e tre le partite giocate. Situazione identica per l'Inghilterra, che domina il girone che comprende anche l'Italia. Gli Azzurri tengono d'occhio anche l'Ucraina che sfida Malta e ha la possibilità di mettersi al secondo posto. Molto interessanti anche le sfide Turchia-Galles, Slovenia-Danimarca e Svizzera-Romania.

Qualificazioni Euro 2024, le partite di oggi: orari e canale

Ecco il programma completo delle partite per le qualificazioni agli Europei 2024:

Gruppo B: Francia-Grecia, ore 20:45 – diretta sul 20 in chiaro e Sky Sport

Gruppo B: Irlanda-Gibilterra, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo C: Ucraina-Malta, ore 18 – diretta gol Sky Sport

Gruppo C: Inghilterra-Macedonia del Nord, ore 20:45 – Sky Sport Arena (204) e diretta gol

Gruppo D: Armenia-Lettonia, ore 18 – diretta gol Sky Sport

Gruppo D: Turchia-Galles, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo H: Finlandia-San Marino, ore 18 – diretta gol Sky Sport

Gruppo H: Irlanda del Nord-Kazakhstan, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo H: Slovenia-Danimarca, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo I: Bielorussia-Kosovo, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo I: Israele-Andorra, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Gruppo I: Svizzera-Romania, ore 20:45 – diretta gol Sky Sport

Dove vedere le partite in diretta TV e streaming

Sky detiene i diritti televisivi delle partite di Qualificazioni agli Europei del 2024, e manderà in onda in differenti modi tutti gli incontri in programma questa sera. In chiaro gli appassionati potranno seguire Francia-Grecia. I vice-campioni del mondo sfideranno una sorprendente Grecia. La sfida di Saint Denis si potrà seguire sia su Sky che in chiaro sul canale 20 di Mediaset. Diretta dalle ore 20:45. Streaming su mediasetplay.it, ma anche Sky Go e NOW.

Inghilterra-Macedonia del Nord sarà visibile in diretta su Sky, che la manderà in onda sul canale 202 Sky Sport Football, mentre sul 203 ci sarà il classico diretta gol nel quale verranno trasmesse le immagini di tutte le partite.