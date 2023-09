PSG-Borussia Dortmund, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni della partita di Champions PSG-Borussia Dortmund è l’altra partita di Champions del Gruppo F che si gioca oggi ma alle ore 21:00. Gara trasmessa in diretta Tv e i streaming su Sky e Infinity+. Le ultime news sulle formazioni di Luis Enrique e Terzic.

Paris Saint-Germain–Borussia Dortmund è l'altra partita del Gruppo F di Champions League che si gioca oggi ma alle ore 21:00. Francesi e tedeschi sono nello stesso girone del Milan (uno dei più difficili ed equilibrati della Coppa) e vanno in campo dopo i rossoneri al Parco dei Principi. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e Infinity.

Il Paris Saint-Germain arriva alla sfida odierna con un unico obiettivo: vincere e partire col piede giusto nella competizione che spesso lo ha visto beffato nelle edizioni precedenti nonostante ingenti investimenti sul mercato e un costo vivo della rosa molto alto. In Ligue 1 i francesi sono secondi alle spalle del Monaco mentre in Bundesliga l'inizio di stagione non è stato brillante per il Borussia (solo 9°).

Tra le fila dei transalpini ci sono ‘vecchie' conoscenze del calcio italiano: Donnarumma (che vive una situazione particolare sia per quanto accaduto in Nazionale sia per il rapporto difficile con Luis Enrique), Marquinhos, Hakimi e Skriniar. Mbappé è la stessa più luminosa. Emre Can è l'ex juventino che a Dortmund ha trovato la più giusta dimensione.

Le probabili formazioni di Psg-Borussia Dortmund. Dembélé, Ramos, Mbappé è il tridente che il tecnico schiererà per fare bottino pieno in casa contro i tedeschi. Hummels punto fermo della squadra di Terzic in difesa, attacco con Malen, Haller, Adeyemi.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Soler; Dembélé, Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Sabitzer; Malen, Haller, Adeyemi. Allenatore: Terzic.

Partita: PSG-Borussia Dortmund

Dove: Parco dei Principi, Parigi

Quando: martedì 19 settembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky, Infinity+

Diretta streaming: Sky Go, Mediaset Infinity e NOW

Competizione: Champions League, 1ª giornata Gruppo F

Dove vedere PSG-Borussia Dortmund in diretta TV su Sky o Canale 5/Prime Video, il canale

La partita del Parco dei Principi tra Psg e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali di Sky Sport (253) e Sky Sport Arena (204) e su Infinity+ di Mediaset, a cui si potrà assistere utilizzando una Smart Tv oppure dispositivi come console di gioco quali Play Station o Xbox oppure altri device quali TimVision Box, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast. Non è prevista diretta gratuita per tutti su Canale 5 né il match entra tra quelli inseriti nel pacchetto di Prime Video.

PSG-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund sarà visibile (sempre per abbonati) su Sky Go, NOW (servizio on-demand di Sky a pagamento), Mediaset Infinity+ ai quali gli utenti potranno collegarsi attraverso le app oppure i siti utilizzando dispositivi quali smatphone, tablet, notebook o pc.

Champions League, le probabili formazioni di PSG-Borussia Dortmund

Luis Enrique e Terzic schiereranno il PSG e il Borussia con moduli speculari. Dembélé, Ramos, Mbappé è il tridente dei francesi, che possono contare anche su una linea difensiva formata da Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernández. Tedeschi con Malen, Haller, Adeyemi in avanti.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Vitinha, Ugarte, Soler; Dembélé, Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Brandt, Can, Sabitzer; Malen, Haller, Adeyemi. Allenatore: Terzic.