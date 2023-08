Pioli lascia il Milan in campo nell’intervallo del match col Bologna: è colpa dell’aria condizionata Strano episodio all’intervallo di Bologna-Milan: Pioli fa rimanere i suoi giocatori in capo a causa di un guasto al sistema d’areazione nello spogliatoio ospiti dello Stadio Dall’Ara.

A cura di Michele Mazzeo

Insolito episodio quello andato in scena durante l'intervallo del match della prima giornata della Serie A 2023-2023 tra Bologna e Milan. Mentre quelli del Bologna hanno imboccato il tunnel per far rientro nel proprio spogliatoio, tutti i calciatori della formazione rossonera (in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Giroud e Pulisic) infatti contrariamente a quanto avviene di solito non sono rientrati nello spogliatoio per riposarsi e rigenerarsi in vista della ripresa ma sono rimasti ai bordi del terreno di gioco fino a quando l'arbitro Pairetto non è tornato in campo per dare inizio alla seconda frazione di gioco. Ed è anche lì che Stefano Pioli ha dato le indicazioni ai suoi giocatori per affrontare il secondo tempo.

La decisione di far restare in campo i propri calciatori durante l'intervallo è stata presa dall'allenatore Stefano Pioli. Il tecnico ha infatti preferito lasciare i suoi giocatori sul terreno di gioco a causa dell'elevata temperatura della serata bolognese (circa 32° C) e, soprattutto, di un guasto all'impianto di areazione nello spogliatoio riservato agli ospiti dello Stadio Dall'Ara. Secondo Pioli e il suo staff difatti l'aria condizionata non era sufficiente per affrontare l'estremo caldo che i giocatori in campo stavano patendo.

Una decisione sui generis dunque per il Milan in questo match di debutto nel campionato di Serie A 2023-2024 che però non va contro le regole dato che il rientro nello spogliatoio all'intervallo, stando al regolamento, non è affatto obbligatorio. Ogni squadra può infatti scegliere a proprio piacimento se restare sul terreno di gioco o passare i 15 minuti di pausa tra un tempo e l'altro nello spogliatoio.