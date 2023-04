Pioli lancia la sfida al Napoli e crede nel colpaccio: “Se giochiamo da Milan possiamo vincere” Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida che il Milan domani giocherà allo stadio Maradona contro il Napoli ed è convinto che la sua squadra possa vincere in casa della capolista.

A cura di Vito Lamorte

"Se domani giochiamo da Milan possiamo vincere". Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida che il Milan domani giocherà allo stadio Maradona contro il Napoli e ha caricato la sua squadra: "Durante la sosta ho detto ai ragazzi che non è cambiato niente: a tre mesi dalla fine della scorsa stagione nessuno credeva in noi, così come quest'anno nessuno crede che possiamo battere il Napoli e che possiamo arrivare tra le prime quattro. Questa stagione può diventare gloriosa o negativa. Ci ricordiamo bene cosa abbiamo fatto l'anno scorso, ma ora non conta più: speriamo di fare bene nelle ultime 10 di campionato e speriamo nelle ultime 5 di Champions".

In merito alla prestazione dell'andata, quando gli azzurri vinsero per 2-1 a San Siro, il tecnico rossonero afferma: "Siamo stati molto aggressivi all'andata e io credo di sì: ho molto fiducia nei miei giocatori e credo che abbiamo tutte le caratteristiche per mettere in difficoltà il Napoli. Affrontiamo una squadra di livello che merita tanti complimenti, ma noi stiamo bene fisicamente e mentalmente e che sa che in questi due mesi deve spingere al massimo".

Sull'assenza di Victor Osimhen, infortunato, Pioli ha le idee chiare: "Che sia fortissimo è evidente, ma il Napoli ha vinto senza di lui tutte le partite e anche noi abbiamo perso con loro. Le mie scelte non saranno condizionate dalla sua presenza o assenza".

Ibrahimovic non sarà della partita a causa di un problema fisico riscontrato con la nazionale svedese ma Pioli non vuole alibi: "Io sono il primo tifoso di Zlatan per quello che lui ha fatto, ma è troppo riduttivo indicare come Zlatan l'unico motivo della crescita della squadra. Tutti siamo cresciuti e migliorati, anche con le esperienze negative e positive. La squadra è in grado di giocare bene senza Zlatan. È stato difficilissimo vincere lo Scudetto ed è ancora più difficile riconfermarci, ma può essere ancora una stagione molto importante".