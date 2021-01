Zlatan Ibrahimovic non ci sarà per la sfida tra Milan e Juventus a ‘San Siro'. La conferma dell'assenza dello svedese nella sfida contro i bianconeri, è arrivato direttamente tramite le parole del tecnico rossonero, Stefano Pioli, in conferenza stampa: "Ho rimproverato Ibra per il post social perché tutti mi hanno tempestato per sapere se giocherà – ha detto Pioli – Sta meglio e lavora bene, ma non ci sarà contro la Juve".

I rossoneri dovranno fare a meno del loro giocatore più rappresentativo, carismatico e d'esperienza, che in una partita fondamentale come quella di domani, avrebbe fatto davvero comodo a Pioli. Il tecnico del Milan ha però voluto caricare Leao, che di fatto sostituirà lo svedese: "Leao sta crescendo tanto ma non ha le stesse caratteristiche e dobbiamo sfruttarle nel modo giusto". Il Milan contro la Juventus dovrà fare a meno anche di Tonali per squalifica a centrocampo e di Saelemaekers per infortunio e quindi indisponibile anche lui per la sfida contro la squadra di Andrea Pirlo.

Il Milan senza Ibrahimovic contro la Juventus

Il tecnico dei rossoneri ha poi parlato dell'approccio alla gara da avere: "Se l'approccio alla gara è quello di pensare al pareggio, quella è la strada più vicina alla sconfitta – ha evidenziato Pioli – Ce la giochiamo e ci prepariamo per cercare di vincerla". E poi sulla Juventus: "È una squadra in crescita che ha dovuto iniziare un nuovo percorso, forte e ben messa in campo – ha concluso Pioli – Ma si troveranno di fronte un Milan forte".