Gianluca Petrachi in tribunale ha vinto la causa con la Roma. Il giudice Mormile, del tribunale civile della Capitale, della sezione lavoro, ha decretato che l'ex d.s. giallorosso ha ragione. Petrachi aveva intentato causa contro il licenziamento deciso dalla società nel 2020. Secondo il giudice il licenziamento è illegittimo. Mormile ha accertato l'insussistenza della giusta causa, condannando la Roma che dovrà retribuire fino alla scadenza del contratto il dirigente salentino, che quindi percepirà oltre 5 milioni di euro. In pratica i due anni di stipendio mancanti, quelli fino al giugno del 2022, inoltre Petrachi dovrà ricevere 100.000 euro di risarcimento per danni di immagine. Le motivazioni saranno rese note a breve, il dispositivo è stato letto in aula dal giudice dopo l'ultimo dibattimento. Petrachi ovviamente era felice per il successo ottenuto dagli avvocati Paolo Rodella, un Principe del foro, da Sara Agostini e Filippo Aiello. La Roma presenterà ricorso con i propri legali: Mazzamauro e D'Onofrio, che faranno appello. Ma intanto la sentenza è esecutiva e la Roma è costretta a pagare.

Licenziamento illegittimo, Petrachi vince causa. La Roma ora deve pagare

Cifre alla mano il club del presidente Friedkin è stato condannato a versare all'ex dirigente un totale di 5 milioni e 100 mila euro. La Roma aveva deciso di licenziare il direttore sportivo per giusta causa contestandogli una serie di condotte legate alla gestione dell'area sportiva anche durante il lockdown e una serie di dichiarazioni pubbliche molto critiche nei confronti della società con toni che l'ex presidente James Pallotta aveva giudicato offensive. La Roma aveva respinto le contestazioni al Tribunale di Roma, ma ha perso la causa e ora si prepara all'appello, e il club spera questa volta di vincere il ricorso.