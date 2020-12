Gli agenti della Polizia Federale hanno fatto irruzione nella casa e nello studio medico di Agustina Cosachov, psichiatra di Diego Armando Maradona, in un'operazione ordinata dalla Procura di San Isidro del quartiere Palermo di Buenos Aires. Stanno andando avanti le indagini sulla morte del Pibe de Oro e c'è stata la richiesta di avere a disposizione tutto il materiale sulla prestazione professionale di Cosachov: per questo motivo la Procura ha richiesto la perquisizione della casa e dello studio, con la speranza di trovare elementi che permettano di conoscere quali fossero le sue raccomandazioni mediche dopo l'operazione subita Maradona alla Clinica Olivos e se fossero state effettivamente soddisfatte.

Prima del trasferimento al quartiere di San Andrés, la psichiatra che aveva iniziato a lavorare con Diego prima dell'operazione alla testa aveva fatto delle richieste per prendersi cura di lui anche fuori dalla clinica ma la maggior parte non è stata soddisfatta. Domenica scorsa è stato reso pubblico il verbale con le richieste che Cosachov aveva fatto all'entourage di Maradona per il ricovero domiciliare e solo una si era concretizzata, ovvero quella che indicava la presenza di un'infermiera 24 ore su 24 per assistere al meglio Diego.

Domenica sono state perquisite anche le abitazioni di Leopoldo Luque, medico personale di Diego Maradona, dopo le testimonianze di Dalma, Gianinna e Jana, che avevano chiesto di rivedere i quadro medico e tutto ciò che riguardava la salute del padre negli ultimi tempi. Luque è indagato per la morte di Maradona ma il lavoro da parte degli inquirenti va avanti. Intanto nelle ultime ore è emersa una conversazione privata tra i figli di Maradona, la stessa psichiatra Cosachov e lo psicologo del Pelusa, Carlos Diaz: dalle frasi delle figlie emergono tutte le perplessità sulla figura di Luque e il desiderio di cercare un altro medico che seguisse il papà.