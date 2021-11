Perde otto partite, ne vince una e lo esonerano: “Il momento giusto per cambiare” Daniel Farke è il tecnico del Norwich che ha ricevuto la notizia del licenziamento dopo la vittoria contro il Brentford, la prima in Premier League. Il club ha motivato così la decisione presa prima della sosta: “Un cambiamento che si è reso necessario così da avere maggiori possibilità di raggiungere la salvezza”.

Esonerato dopo una vittoria. Daniel Farke ha ricevuto la notizia più beffarda gli potesse capitare dopo la conferenza stampa del post-partita. I calciatori sono stati informati della decisione direttamente sul bus. Il Norwich, reduce da otto sconfitte, spezza la serie negativa, batte il primo colpo in Premier League nella sfida contro il Brentford ma il tecnico deve fare i bagagli e lasciare il posto. Nemmeno il successo lo ha salvato, il club ha deciso per il cambio in panchina in occasione dell'ultima partita prima della sosta per le nazionali e nonostante il contratto quadriennale firmato nell'estate scorsa.

Il comunicato della società ha colto tutti di sorpresa anche se Rio Ferdinand in diretta Tv ha rivelato come in realtà fosse tutto già scritto e che, in buona sostanza, Farke era andato in campo consapevole di cosa sarebbe accaduto a prescindere dall'esito del campo. A spiegare quali sono le motivazioni alla base della scelta è stato il direttore sportivo, Stuart Webber: "Questa decisione non è stata facile. So bene quanto Daniel e il suo staff fossero determinati a fare bene anche in questo campionato, ma riteniamo che questo sia il momento giusto per un cambiamento così da avere maggiori possibilità di restare in Premier League".

Una vittoria (quella di sabato), due pareggi, otto sconfitte, 5 gol fatti e 26 subiti, ultimo posto in classifica: è il bilancio stagione di Farke alla guida del Norwich, al quale si aggiungono anche i due incontri in EFL Cup (una vittoria e una sconfitta). La sua esperienza in panchina ha conosciuto alti e bassi, le gioie della promozione e flop clamorosi. In 208 incontri ha tenuto una media di 1.5o punti conquistati È arrivato nel 2017 dopo aver allenato la seconda squadra del Borussia Dortmund e il Lippstadt 08. L'addio è avvenuto proprio quando credeva di essere riuscito a invertire la tendenza.