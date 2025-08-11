Perché Dalot non autografa i numeri di maglia: non vuole che qualcuno si arricchisca

Dopo l’amichevole tra Manchester United e Fiorentina, il terzino portoghese ha sorpreso i tifosi rifiutando alcuni autografi: teme che la sua firma possa finire su maglie rivendute a cifre esorbitanti.

Diogo Dalot è stato protagonista di una situazione particolare dopo l’amichevole tra il suo Manchester United e la Fiorentina, conclusasi con la vittoria dei Red Devils ai calci di rigore. L’esterno portoghese, che ha un passato anche nel Milan, al momento della firma degli autografi ha assecondato le richieste di tutti tranne quelle di chi si è presentato con dei numeri di maglia.

Diogo Dalot si rifiuta di firmare un autografo sui numeri di maglia

Infatti, c’è stato chi ha portato al cospetto del terzino destro, che nella stagione 2020/2021 ha vestito la casacca rossonera, dei numeri da applicare poi a una maglia. A sorpresa, però, Dalot è stato perentorio e, come mostrato da un video registrato da un tifoso presente, ha detto che non avrebbe apposto la sua firma su nessun numero. Ma a cosa è dovuta questa scelta?

Perché Dalot ha detto no alla richiesta del tifoso dopo United-Fiorentina

Come spesso accade in queste situazioni, la vicenda ha alimentato il dibattito sui social e c’è chi ha provato a dare una spiegazione al rifiuto di Dalot. Il portoghese, infatti, ha probabilmente pensato che la sua firma sui numeri sarebbe poi finita su chissà quali magliette stampate e rivendute a cifre esorbitanti. Una situazione, ovviamente, fuori dal controllo di Diogo, che per questo ha cercato di evitare che qualcuno sfruttasse il suo nome in modo improprio.

Nessuno si arricchirà dall'autografo di Dalot

Non si tratta di qualcosa di insolito, visto che questa pratica sembra piuttosto diffusa: molti approfittano della “distrazione” dei calciatori per trarne il massimo vantaggio economico, senza scrupoli e mettendo in secondo piano la passione sportiva. Una bella lezione, dunque, da parte del calciatore portoghese, che non lascia nulla al caso nemmeno quando interagisce con i tifosi suoi e del Manchester United.